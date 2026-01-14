Italia | 14 Gennaio 2026

Al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027

Da oggi al 14 febbraio le famiglie potranno scegliere le scuole per i propri figli (dalla primaria alle superiori) iscrivendoli online, attraverso la piattaforma Unica

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Da ieri, martedì 13 gennaio, sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 alle prime classi di tutti i cicli d’istruzione: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Un passaggio importante per studenti e famiglie, chiamati a scegliere il percorso educativo più adatto in vista del prossimo anno scolastico.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate fino al 14 febbraio. Entro questa data sarà necessario formalizzare e inoltrare la richiesta, seguendo le modalità previste dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, così da garantire l’accesso alle classi iniziali dei diversi ordini di scuola.

Le iscrizioni online sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, mentre restano facoltative per le scuole paritarie. La procedura telematica riguarda anche i corsi di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni formative accreditate in numerose Regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia. Tra le opzioni disponibili figurano inoltre i percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy.

Restano invece cartacee le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia, che dovranno essere presentate direttamente alle segreterie degli istituti scolastici.

Le iscrizioni online si effettuano attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni, che mette a disposizione anche diversi strumenti di orientamento. Tra questi spicca il nuovo servizio “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, pensato per esplorare in modo innovativo le opportunità formative e professionali, e il portale “Scuola in chiaro”, che raccoglie informazioni dettagliate su ogni istituto, dall’offerta formativa ai progetti attivi, fino ai risultati delle prove Invalsi, per consentire una scelta il più possibile consapevole.

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