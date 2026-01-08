Scioperi ferroviari: possibili disagi sui treni in Lombardia tra il 10 e il 12 gennaio

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Nei prossimi giorni il servizio ferroviario in Lombardia potrà subire modifiche e cancellazioni a causa di due scioperi nazionali annunciati per il fine settimana e l’inizio della prossima. Le agitazioni sindacali interesseranno i treni regionali e potranno avere ripercussioni sulla circolazione anche nelle principali stazioni.

Dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio alle ore 21 di sabato 10 gennaio è stato proclamato uno sciopero nazionale dai sindacati CUB Trasporti e SGB. L’astensione dal lavoro è stata indetta in seguito all’omicidio di un capotreno avvenuto lo scorso 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna. Nella giornata di lunedì 12 gennaio, invece, è previsto uno sciopero proclamato dal sindacato ORSA, dalle ore 3 di lunedì 12 alle ore 2 di martedì 13.

In entrambe le giornate saranno garantiti i collegamenti nelle fasce orarie protette 6-9 e 18-21, durante le quali circoleranno esclusivamente i treni inseriti negli elenchi dei servizi minimi garantiti, consultabili sul sito di Trenord e tramite App ufficiale.

Per le corse del servizio aeroportuale non effettuate saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, con partenza da via Paleocapa 1, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Le informazioni sulla circolazione saranno aggiornate in tempo reale online e sui canali digitali.

Ai passeggeri viene raccomandato di prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor di stazione, oltre a verificare lo stato dei treni prima di mettersi in viaggio, per gestire al meglio eventuali variazioni del servizio.