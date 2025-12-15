Orino | 15 Dicembre 2025

Orino, festa e divertimento con la 13^ “Pedalata di Babbo Natale”

In 80 in sella, dai più piccoli ai più grandi, con tanto di “ciclista-renna” e diversi Babbi Natale, hanno trascorso una giornata all’insegna della bicicletta tra le strade della Valcuvia

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Tradizione natalizia rispettata a Orino con la Pedalata di Babbo Natale che ha tagliato il traguardo della tredicesima edizione.

L’evento, promosso dalla Società Ciclistica Orinese in collaborazione con Ciclovarese, ha  avuto come sempre uno scopo benefico e ha radunato nel paese della Valcuvia, dove le due ruote a pedali sono spesso protagoniste, un buon numero di pedalatori e altrettanti appassionati del mondo della bicicletta.

In tanti hanno sfoggiato l’abito di Babbo Natale, con tanto di “ciclista-renna” a colorire la mattinata soleggiata. In sella circa 80 pedalatori di ogni età che si sono destreggiati sulle strade valcuviane. Tra loro numerosi i “mini ciclisti” della Società Ciclistica Orinese e una buona partecipazione da parte di altre società ciclistiche della provincia.

Il gruppo più numeroso è risultato il team Funtos Bike di Verbania, guidato dal presidente Luca Buarotti, che ha ricevuto dai dirigenti del gruppo organizzatore Piermarco Poli e Miriam Martinoli il trofeo come gruppo più rappresentato. Finale di mattinata con il classico scambio degli auguri e panettone per tutti i partecipanti. Prossimo appuntamento nella mattinata della vigilia di Natale ad Arona nel piazzale antistante la statua di San Carlo.

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