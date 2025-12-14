Laveno Mombello | 14 Dicembre 2025

Laveno Mombello ospita il concerto di Natale con il cortometraggio “Semina Meraviglia” animato

Domenica 14 dicembre al Teatro Franciscum i Piccoli Cori Valcuvia portano in scena musica, immagini e voci bianche con la proiezione del film dedicato alla pace e alla speranza

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Domenica 14 dicembre, alle ore 17, il Teatro-Cinema Franciscum di Laveno Mombello accoglierà il pubblico per un appuntamento culturale e musicale promosso dall’Associazione Culturale Valcuvia APS. Nel corso del tradizionale evento natalizio dei Piccoli Cori Valcuvia sarà presentato il cortometraggio animato “Semina Meraviglia, Raccogli Pace”.

Il progetto nasce dalla canzone originale di Lodovico Saccol e prende forma grazie alla regia di Giona Dapporto, ai disegni di Maria Gianola e alla realizzazione curata da Foore. Un lavoro collettivo che unisce linguaggi diversi, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio universale attraverso musica e animazione.

Durante il pomeriggio saliranno sul palco i Piccoli Cori Valcuvia, diretti da Margherita Gianola, con la partecipazione speciale di Marco Rodari, “Claun Il Pimpa”. A presentare l’iniziativa sarà Davide Biganzoli, accompagnando il pubblico lungo il programma previsto.

L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Lombardia e della Comunità Montana Valli del Verbano. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 149 35 82 o scrivere a associazioneculturalevalcuvia@gmail.com.

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