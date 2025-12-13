Sangiano torna il Giro dei presepi con camminata dei Babbi Natale e festa in Villa Fantoni

Domani, domenica 14 dicembre, Sangiano propone uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio con il tradizionale Giro dei presepi, inserito nel calendario delle iniziative organizzate sul territorio. L’evento è promosso dall’associazione storico-culturale Lezedunum in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pro Loco e il Gruppo Nordic Walking “Il Quicchio”.
Il pomeriggio prenderà il via alle 14.00 con la Camminata dei Babbi Natale, che partirà dal piazzale “Dario Fo e Franca Rame”. I partecipanti seguiranno l’itinerario dei presepi allestiti nel paese, attraversando luoghi simbolo della comunità e valorizzando le installazioni dedicate alla Natività.
L’arrivo è previsto alle 16.00 presso Villa Fantoni, dove si terrà l’inaugurazione del nuovo parco, realizzato grazie al finanziamento di Regione Lombardia. Il momento conclusivo rappresenta una tappa significativa del pomeriggio, unendo la dimensione culturale dell’evento a un intervento di riqualificazione pubblica.
A partire dalle 12.00, negli spazi di Villa Fantoni, invece, sarà attivo anche lo stand gastronomico curato dalla Pro Loco Sangiano, pensato per accogliere cittadini e visitatori nel corso dell’intera giornata. L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività natalizie locali, coinvolgendo associazioni e realtà del territorio.
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