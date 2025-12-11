Sicurezza sui laghi lombardi, l’ammiraglio Antonio Ranieri incontra il Prefetto di Varese

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha ricevuto martedì 9 dicembre, a Villa Recalcati, l’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Ranieri, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova, accompagnato dal Capitano di Fregata (CP) Antonello Ragadale, Comandante del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera con sede a Milano, dipendente dalla stessa Direzione Marittima ligure, insieme al Capo di Gabinetto della Prefettura Giorgio Cotroneo.

Nel corso dell’incontro, l’Ammiraglio Ranieri ha illustrato al Prefetto Pasquariello l’attività che il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge, ormai da oltre venticinque anni, sui grandi laghi dell’Italia Settentrionale, culminata con l’inaugurazione a Milano, lo scorso 18 luglio, del Reparto Operativo Laghi, che garantisce adesso, sotto il coordinamento di una regia unificata, un sistema immediato di risposta alle emergenze e la tutela della navigazione di tutti coloro che quotidianamente frequentano i laghi di Garda, Maggiore e Como.

L’Ammiraglio ha illustrato al Prefetto anche le novità tecnologiche che la Guardia Costiera sta già sperimentando sul lago Maggiore, volte a implementare la sicurezza della navigazione e la rapidità dei soccorsi, a partire dalla diffusione sulle unità lacustri (in particolare su quelle adibite al trasporto passeggeri) del cosiddetto AIS (Automatic Identification System), da tempo obbligatorio per la navigazione marittima.

Il Prefetto Pasquariello ha ringraziato l’Ammiraglio Ranieri, il Comandante Ragadale e l’intero Corpo delle Capitanerie di Porto per la preziosa attività di vigilanza e soccorso svolta nelle acque interne, a tutela della sicurezza della navigazione diportistica e commerciale e a salvaguardia della vita umana, in cooperazione con le altre forze di polizia e di soccorso. Inoltre, ha ricordato l’intensa attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza balneare che la Prefettura di Varese cura ogni anno all’approssimarsi della stagione estiva, sia con apposite circolari e raccomandazioni ai comuni costieri, sia con l’incontro che tiene annualmente, insieme ai vertici delle Forze dell’Ordine e al Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Varese, con il Prefetto di Como e le analoghe autorità della provincia lariana, nonché con l’Autorità di Bacino dei Laghi Ceresio, Piano e Ghirla, oltre che della stessa Capitaneria di Porto.

Al termine dell’incontro, l’Ammiraglio ha donato al Prefetto una targa commemorativa del 160° anniversario di istituzione del Corpo, che ricorre in questo 2025, insieme al Calendario 2026, impreziosito dagli scatti del fotoreporter internazionale Massimo Sestini.