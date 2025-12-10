Varese | 10 Dicembre 2025

Asst Sette Laghi ai vertici italiani nella chirurgia ginecologica

Struttura punto di riferimento secondo gli ultimi dati del Programma Nazionale Esiti. Primo posto in Lombardia per isterectomie eseguite, posizionamento in fascia alta anche per l'ostetricia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

I nuovi dati del Programma Nazionale Esiti (PNE) 2024 confermano la Ginecologia dell’ASST Sette Laghi, diretta dal professor Fabio Ghezzi, come uno dei principali centri di riferimento in Italia per la chirurgia ginecologica, sia in ambito benigno sia oncologico.

Nel corso del 2024 sono state eseguite complessivamente 697 le isterectomie, un volume che colloca Varese al primo posto in Lombardia per numero di interventi e al terzo posto a livello nazionale su 608 ospedali. Considerando anche le 105 isterectomie eseguite a Cittiglio e le 62 effettuate a Tradate, strutture afferenti alla stessa Struttura Complessa diretta dal professor Ghezzi, il totale è di 864 interventi, un dato che posiziona il gruppo al secondo posto in Italia, subito dopo il Policlinico Gemelli di Roma.

Risultati di rilievo emergono anche nell’ambito della chirurgia per patologia maligna dell’utero: nel 2024 sono stati effettuati 202 interventi registrando un incremento del 17% rispetto all’anno precedente. Un traguardo che consente a Varese di attestarsi al sesto posto in Italia su 458 reparti e al secondo in Lombardia per volumi di attività.

Una crescita costante è confermata anche nel trattamento del tumore ovarico: nel 2024 sono stati eseguiti 68 interventi, con un aumento del 6% rispetto al 2023. Ciò vale a Varese l’undicesimo posto a livello nazionale su 339 strutture e il quarto posto in Lombardia. A questi indicatori, si aggiungono quelli relativi all’attività di Ostetricia: il PNE conferma il posizionamento della struttura guidata dal professor Fabio Ghezzi nella fascia ad alta appropriatezza delle cure ostetriche.

«Questi risultati – sottolinea il professor Ghezzi – sono il frutto di un autentico lavoro di squadra che unisce competenza, passione e dedizione. L’aumento dei volumi rispetto all’anno precedente rappresenta un segnale concreto della fiducia che le pazienti ripongono nella nostra équipe e nella qualità delle cure che offriamo ogni giorno».

«I dati del PNE 2024 confermano in modo chiaro l’eccellenza della nostra Ginecologia e la capacità dell’ASST Sette Laghi di garantire percorsi clinici di altissimo livello. – Spiega il dottor Mauro Moreno, Direttore Generale di ASST Sette Laghi – Questi risultati non sono solo numeri, ma testimoniano un impegno costante nel miglioramento della qualità, nella sicurezza delle cure e nell’attenzione alle persone. Siamo orgogliosi del lavoro svolto da tutta l’équipe e continueremo a investire per assicurare alle nostre pazienti standard sempre più elevati».

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 6 Giugno 2026

Il Comitato Camminiamo insieme dona al Pronto Soccorso di Varese la “Sala del Sollievo”

Grazie a diverse iniziative di raccolta fondi, l’associazione ha contribuito alla realizzazione di questo spazio protetto dedicato a chi deve accompagnare i propri cari in un momento di sofferenza

Varese | 2 Giugno 2026

“Argomenti di Gastroenterologia 2026”: a Varese specialisti a confronto sulle patologie digestive

Sabato 6 alle Ville Ponti torna l’appuntamento dedicato a specialisti e professionisti sanitari sulle nuove frontiere in ambito gastroenterologico, epatologico ed endoscopico

Lombardia | 28 Maggio 2026

Sanità, da Regione oltre 1 milione di euro per gli ospedali di Luino e Cittiglio

Nel complesso il Pirellone ha assegnato oltre 17 milioni di euro all’ASST Sette Laghi per manutenzioni e interventi di potenziamento e innovazione tecnologica

Alto Varesotto | 27 Maggio 2026

Caldo negli ospedali di Luino e Cittiglio, Astuti: «Da anni si promette un impianto di climatizzazione»

Il consigliere dem interviene sul tema già sollevato dai due neoconsiglieri Artoni e Massarenti. ASST Sette Laghi: «Introdotti dispositivi per il raffrescamento»

Varese | 26 Maggio 2026

L’Urologia di ASST Sette Laghi e l’Insubria protagoniste negli Stati Uniti

Le due realtà scientifiche sono state protagoniste a Washington al congresso annuale dell’American Urological Association 2026. «Importante riconoscimento per quello che facciamo»

Varese | 20 Maggio 2026

Il futuro della professione medica: a Varese un convegno dell’Ordine dei Medici

Sabato 23 all'Università dell'Insubria si terrà un confronto tra istituzioni, sanità e istruzione sulle sfide della professione medica e sulla formazione dei nuovi professionisti del settore

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com