Lombardia | 4 Dicembre 2025

Vaccinazione antinfluenzale, in Lombardia somministrate due milioni di dosi

Il dato dopo due mesi di attività: 65 mila dosi in più rispetto al 2024. Bertolaso: «Traguardo importante». Il confronto con gli ultimi anni: circolazione virus più precoce

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

In Lombardia è stata superata la soglia dei 2 milioni di cittadini vaccinati contro il virus influenzale. Al 30 novembre sono stati infatti somministrati 2.002.167 vaccini.

Il dato supera di 65.000 dosi quello registrato lo stesso giorno del 2024. In particolare, 1.086.204 i vaccini effettuati dai medici di Medicina Generale, 223.293 dai Pediatri di Libera Scelta, 422.810 dalle Farmacie, 59.805 dalle e RSA e Strutture Socio-Sanitarie e il resto dai centri vaccinali e dagli ospedali.

“Quest’anno – sottolinea l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso – abbiamo raggiunto la quota di 2 milioni di somministrazioni in anticipo rispetto alla scorsa stagione. Siamo a metà della campagna e possiamo ancora puntare a crescere grazie al lavoro di squadra. È un traguardo che testimonia l’impegno congiunto delle istituzioni sanitarie, dei medici di famiglia, dei pediatri, delle farmacie e di tutti i professionisti coinvolti nella campagna vaccinale, nonché la consapevolezza dei cittadini sull’importanza della prevenzione“.

Importante anche la registrazione tempestiva delle somministrazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale, che permette di avere dati precisi in tempo reale sullo stato vaccinale della popolazione. La stagione antinfluenzale è solo all’inizio.

“In Europa – conclude Bertolaso – si evidenzia una circolazione di virus influenzali più precoce delle stagioni precedenti. I principali contagi riguardano soprattutto i bambini, come tipico per l’inizio della stagione. È importante quindi non abbassare la guardia, continuare a mantenere elevata l’attenzione e continuare le vaccinazioni”.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Lombardia | 12 Maggio 2026

Sanità, Bertolaso: «91milioni di euro per ridurre le liste d’attesa in Lombardia»

La Regione Lombardia stanzia nuove risorse per potenziare visite ed esami, estendere gli orari degli ambulatori e recuperare le prestazioni arretrate nel sistema sanitario

Lombardia | 11 Maggio 2026

Tumore al seno, in Lombardia controlli automatici e gratuiti per le donne che hanno finito le cure

L’assessore al Welfare Guido Bertolaso: «Semplifichiamo la vita alle pazienti guarite, sarà la Regione a chiamarle ogni anno per la mammografia di controllo»

Lombardia | 28 Aprile 2026

Soccorsi più rapidi in tutta Italia: la Lombardia potenzia il 112 ed eCall per i veicoli

Ridotti i tempi per i soccorsi stradali. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana: «Il numero unico di emergenza è una rivoluzione: risposte più veloci e sistema sempre più efficiente»

Lombardia | 27 Aprile 2026

Sanità in Lombardia, migliorano i tempi d’attesa: cresce l’efficienza del sistema regionale

I dati della Regione: più prestazioni nei tempi, soprattutto per le urgenze. Migliorano le performance grazie a governance centralizzata, monitoraggio e CUP unico regionale

Lombardia | 21 Aprile 2026

Crans-Montana, Bertolaso: «Feriti in miglioramento, per le cure in Svizzera nessuno dovrà sborsare un euro»

Il caso Crans-Montana sembra essere attualmente stabile, i ragazzi feriti, infatti, sono tutti in via di guarigione e in contatto con le famiglie: è quello che afferma l'assessore regionale al Welfare

Cuasso al Monte | 15 Aprile 2026

Ex Ospedale di Cuasso, niente riattivazione: attenzione a servizi, sicurezza e futuro dell’area

In Regione definito il futuro del presidio: stop alla riapertura sociosanitaria, servizi settimanali sul territorio, più sicurezza e nuovi progetti per rilanciare l’area

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com