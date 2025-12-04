Lavena Ponte Tresa | 4 Dicembre 2025

Lavena Ponte Tresa, la Polizia locale ferma una banda di ladri pronta a colpire

Ieri gli agenti hanno individuato un veicolo già segnalato per furti che percorreva le vie di Ponte Tresa in modo sospetto: a bordo tre stranieri, tutti pregiudicati

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La Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa ha sventato un possibile colpo grazie a un controllo mirato sul territorio.

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 dicembre, durante le attività di pattugliamento, gli agenti hanno individuato un veicolo già segnalato per furti commessi in diverse zone della Lombardia, che si muoveva con modalità sospette, mentre percorreva le vie di Ponte Tresa.

Dopo gli accertamenti di rito, gli operatori hanno proceduto al fermo del mezzo e alla perquisizione, che ha permesso di confermare la fondatezza dei sospetti: a bordo del veicolo si trovavano infatti tre cittadini stranieri, tutti pregiudicati e già destinatari di segnalazioni per furti in appartamento risalenti a pochi giorni prima.

Il sindaco Massimo Mastromarino ha inoltre comunicato che, in occasione del periodo natalizio, la Polizia locale intensificherà l’attività di controllo in coordinamento con le altre forze dell’ordine per prevenire ulteriori reati predatori.

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