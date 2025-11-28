Le Giornate FAI dedicate al Natale in provincia di Varese

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Durante le festività natalizie il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno nei suoi Beni aperti al pubblico. Luoghi speciali di cui la Fondazione si prende cura con passione e dedizione da cinquant’anni e che raccontano la straordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica del nostro territorio.

I giorni di festa sono un’ottima occasione per visitare i Beni del FAI, addobbati e decorati per il Natale, per scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono e anche per trascorrere tempo libero di qualità con parenti e amici.

Sono previste, infatti, numerose iniziative a tema pensate per adulti e bambini tra castelli, abbazie, parchi storici, ville e palazzi signorili, che apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche. Oltre a incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali, passeggiate e tanto altro.

Da sabato 29 novembre a martedì 6 gennaio 2026 verranno proposti oltre 40 eventi in 20 Beni, dal Trentino alla Sicilia, che regaleranno momenti di serenità e prezioso arricchimento culturale.

Tra questi, saranno protagonisti anche i Beni del FAI in Lombardia, da Villa Necchi Campiglio a Milano alle ville in provincia di Como – Villa del Balbianello a Tremezzina e Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda – dai Beni a Varese e provincia – Villa e Collezione Panza a Varese, Monastero di Torba a Gornate Olona, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e Casa Macchi a Morazzone – a Palazzo Moroni a Bergamo.

Ecco le iniziative in provincia di Varese

VARESE

VILLA E COLLEZIONE PANZA

Visita alla Villa addobbata per le feste e alla Collezione Panza

Fino al 6 gennaio 2026

Villa Panza, splendida villa settecentesca sul colle di Biumo, spalanca le finestre su un magnifico giardino all’italiana e ospita una collezione di arte contemporanea tra le più conosciute al mondo, oltre a mostre di respiro internazionale.

Villa e Collezione Panza è visitabile da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura). Chiusura : giovedì 25 dicembre e 1 gennaio 2026.

Magia d’inverno a Villa Panza

7 e 8 dicembre, ore 11.30 e 15.30

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre a Villa Panza, il FAI proporrà un laboratorio creativo pensato per avvicinare bambine e bambini dai 4 agli 8 anni e le loro famiglie all’importante collezione di arte contemporanea che ospita nei suoi spazi, nella magica atmosfera dei giorni che precedono il Natale.

L’avventura prenderà il via nel parco della Villa, che per l’occasione si trasformerà in un giardino incantato in cui addentrarsi e dove immergersi nei colori e nei profumi di cortecce, ghiande e foglie. L’esplorazione continuerà all’interno, dove verrà letto un albo illustrato e i piccoli visitatori potranno lasciarsi ispirare da altri colori, materiali e luci. In laboratorio, infine, ogni partecipante realizzerà con cartoncino e i materiali naturali raccolti nel giardino, un piccolo albero di Natale da portare a casa, come ricordo di un meraviglioso viaggio tra arte e natura.

In collaborazione con il Comune di Varese. Villa Panza è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per informazioni, prezzi e prenotazioni : www.villapanza.it; email: faibiumo@fondoambiente.it; tel. 0332.283960.

CASALZUIGNO

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Visita guidate con degustazione

30 novembre, 6, 7, 13 e 14 dicembre, ore 15

Il 30 novembre e il 6, 7, 13 e 14 dicembre Villa Della Porta Bozzolo, gioiello settecentesco nella tranquilla Valcuvia, a due passi dal Lago Maggiore, arricchisce l’esperienza di visita guidata con una speciale degustazione. Al temine del percorso, alla scoperta della storia della dimora, addobbata con raffinate decorazioni natalizie, il pubblico potrà ascoltare racconti e curiosità di alcuni famosi prodotti della tradizione lombarda provenienti dal territorio, che sarà possibile anche assaggiare. È consigliata la prenotazione.

Visita speciale “La tavola delle feste”

30 novembre, 7, 8 e 14 dicembre, ore 11

Il 30 novembre e il 7, 8, 14 dicembre sarà possibile partecipare a un’inedita visita guidata tra ceramiche e cristalli d’epoca, per vivere Villa Della Porta Bozzolo impreziosita per il periodo natalizio.

Il percorso proposto consentirà al pubblico di scoprire le tradizioni che connotavano la dimora durante le settimane di festa, dalle tradizioni culinarie, alle curiosità e agli usi e costumi dell’epoca d’oro della Villa: il Settecento. Uno speciale approfondimento sarà dedicato, inoltre, alla preziosa collezione di veilleuse, piccole tazze usate per mantenere caldi decotti e tisane, e al servizio da tavola della famiglia Della Porta, con lo stemma di famiglia, realizzato verso la fine dell’Ottocento a Laveno, sul Lago Maggiore, dalla Società Ceramica, manifattura che rese celebre la località come centro di eccellenza per la produzione ceramica. È consigliata la prenotazione.

Con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno. Villa Della Porta Bozzolo è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per informazioni, prezzi e prenotazioni : www.villabozzolo.it; email: faibozzolo@fondoambiente.it; tel. 0332.624136.

GORNATE OLONA

MONASTERO DI TORBA

Laboratorio di ceramica

30 novembre, ore 14.30

Un breve corso di ceramica – a cura di Parallelo, laboratorio sociale di giovani artigiani e creativi che promuove l’inclusione e l’autonomia di persone fragili e straniere – che prevede la creazione di un oggetto semplice in argilla, attraverso la manipolazione e la tecnica a lastra. Sarà possibile scegliere di realizzare un piattino o un piccolo vaso, sperimentando anche la tecnica dell’eco printing. L’oggetto sarà poi portato a casa per l’essiccazione e, per chi lo desidera, sarà possibile cuocerlo presso il laboratorio di Parallelo a Castellanza (VA).

Attività a numero chiuso su prenotazione. Per i partecipanti al workshop sconti riservati sui prodotti Parallelo presenti nel negozio FAI del Monastero.

Un presepe dipinto. Speciale visita guidata tra Castelseprio e Torba

6 dicembre, ore 14

Una meraviglia si apre all’interno dell’oratorio nobiliare di Santa Maria foris portas a Castelseprio, antico castrum sovrastante il Monastero di Torba di Gornate Olona.

Sabato 6 dicembre, partendo dalla lettura dei brani dei vangeli apocrifi ai quali sono ispirate le immagini che decorano la chiesa, la visita guidata “Un presepe dipinto”, della durata di due ore e mezza, permetterà di scoprire tanti dettagli sulla storia della Sacra Famiglia. Da Castelseprio ci si sposterà poi – con mezzi propri – al Monastero del FAI, dove si potrà ammirare come le immagini sacre cambino stile e colori, riconducendo sempre dentro la storia viva del Cristianesimo antico. Il ritrovo è presso l’area archeologica di Castelseprio, via Castelvecchio 1513. Visita guidata a numero chiuso, prenotazione obbligatoria.

Natale, notte di meraviglia

7 dicembre, ore 15, e 4 gennaio 2026, ore 14.30

Domenica 7 dicembre verrà proposta un’interessante attività per bambini presso i nuovi spazi all’interno dell’antico fienile del Monastero di Torba. Sono tante le persone che hanno frequentato il Monastero e vi hanno lasciato un segno.

Una breve passeggiata tra gli ambienti del Bene del FAI per scoprire chi ha lasciato la propria traccia qui e poi immergersi nella lettura di “Natale, notte di meraviglia” e rivivere la storia che viene ricordata in questi giorni di festa. Attraverso le parole di Silvia Vecchini e le illustrazioni di Lara Hawthorne nell’albo illustrato edito da Lapis edizioni, si ripercorrerà la storia del Natale dal punto di vista di Giuseppe. Una versione inedita e molto umana della storia conosciuta da tutti, con la voce sommessa di un uomo che vive un evento prodigioso e lo descrive con lo stupore e la meraviglia di un poeta.

Le parole e le riflessioni diventeranno un prezioso messaggio da trasferire su carta, dedicato ai nostri cari. Una lettura, una visita, un momento di scrittura artistica per i bambini dai 5 ai 9 anni: l’attività – a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria -durerà circa 90 minuti e a seguire possibilità di merenda presso il ristorante “Antica Torre” all’interno del Monastero di Torba.

Visita guidata e degustazione di panettone artigianale

8 dicembre, ore 10.30-14.30-15.30, e 5 gennaio 2026, ore 15

Da roccaforte difensiva a monastero benedettino e, infine, cascina. Il Monastero di Torba racchiude tra le sue mura oltre 1.500 anni di Storia: lunedì 8 dicembre e lunedì 5 gennaio un interessante percorso guidato porterà alla scoperta delle vicende del primo Bene FAI, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas.

A conclusione della visita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, verrà offerto un assaggio del dolce tipico della tradizione lombarda, il panettone.

Visita guidata e cammello di sfoglia

6 gennaio 2026, ore 15

La speciale visita guidata del Monastero di Torba proposta martedì 6 gennaio – a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria – permetterà al pubblico di conoscere la storia di questo antico spazio religioso e si concluderà con un dolce assaggio del famoso cammello di sfoglia, un’antica tradizione varesina. Le origini del cammello di pasta sfoglia non sono del tutto chiare, ma si concorda sul fatto che possano essere ricondotte alla spiritualità del viaggio dei Re Magi. Secondo la leggenda, infatti, le reliquie dei Magi furono rubate da Federico Barbarossa dalla Chiesa di Sant’Eustorgio a Milano. Nel loro cammino verso la Germania, dove furono poi donate all’arcivescovo di Colonia, fecero una sosta a Varese. Qui, i pasticceri della città vollero realizzare un dolce particolare in ricordo del passaggio, dando vita a una tradizione unica e molto sentita.

Con il Patrocinio del Comune di Gornate Olona e del Comune di Castelseprio. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).

Per informazioni, prezzi e prenotazioni : www.monasteroditorba.it; email: faitorba@fondoambiente.it; tel. 0331.820301.

MORAZZONE

CASA MACCHI

Natale a Casa Macchi

7, 8, 13 e 14 dicembre, dalle ore 10 alle 18

Nei primi due weekend di dicembre Casa Macchi, casa di famiglia dove il tempo si è fermato, nel borgo di Morazzone, apre le sue porte per una speciale vendita natalizia. Oltre ai prodotti venduti nel suo Emporio, tantissime novità selezionate per l’occasione popoleranno le stanze del piano terra, accompagnate da degustazioni di prodotti del territorio e a marchio FAI. Durante l’evento la Casa sarà visitabile liberamente o con speciali visite guidate, tra cui la visita “Sé Vedum a Casa Macchi”, con piccoli inserti dialettali, e le visite teatralizzate “Il Natale della tradizione” con il Centro Universitario Teatrale dell’Università dell’Insubria.

Un tè a Casa Macchi

27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 5, 6 gennaio 2026, ore 15

Una speciale visita guidata a Casa Macchi, alla scoperta della storia delle persone che vi hanno vissuto e degli oggetti che custodisce nelle sue stanze, fino ad arrivare alla donazione al FAI. Al termine della visita sarà possibile gustare una tazza di tè nelle sale della dimora.

Con il Patrocinio del Comune di Morazzone. Casa Macchi è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per informazioni e prenotazioni : www.faicasamacchi.it; email: faicasamacchi@fondoambiente.it; tel. 0332.1821610.

I visitatori potranno inoltre trovare nei Negozi FAI – presenti a Villa e Collezione Panza, Monastero di Torba, Villa Della Porta Bozzolo, Casa Macchi – tante idee regalo originali e sostenibili, perfette per il Natale. Tra le proposte, la speciale collezione di prodotti dedicata ai 50 anni del FAI, celebrati quest’anno.

Oggetti ricercati e di qualità, realizzati con materiali naturali o riciclati e illustrati in esclusiva da Jean Blancheart, che raccontano la storia, i valori e la passione che caratterizzano la Fondazione: dal foulard in seta decorato con un mandala in chiave FAI alla shopper in cotone biologico, passando per quaderni in carta ottenuta dagli scarti della lavorazione degli agrumi e matite in materiale riciclato.

Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.