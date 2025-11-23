Grande partecipazione al Ciclocross di Monvalle, ospite d’onore Giuseppe Saronni

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Sabato 22 novembre la manifestazione del Ciclocross Master di Monvalle, organizzata dal Gruppo Sportivo Contini, ha visto protagonisti 87 concorrenti che si sono sfidati sulle rive del Lago Maggiore, in località Gurèe.

Ospite d’onore dell’evento, Giuseppe Saronni, leggenda del ciclismo italiano ed ex campione del mondo, insieme all’ex professionista Silvano Contini e del presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda Renzo Oldani.

Nella manifestazione ha il nome “Premondiale”, in vista della rassegna iridata che si svolgerà a Varese a fine mese. Il Trofeo Città di Monvalle per la migliore società è stato assegnato al Team Clamas di Venegono Inferiore.

Mentre i vincitori di categoria sono risultati: Fabrizio Baggi (Triangolo Lariano), Luca Luraghi (Team Uslenghi), Angelo Pagani (Team Clamas). Poi Vincenzo Cuccurullo (Velo Valsesia), Martina Biolo (Rodman Azimunt) e Gabriele Tacchinardi (Team Passione Bici). Alessandro Agrini (Lattanzio), Davide Guarneri (Team Clamas), Alessandro Tacchini (Team Clamas) e, infine, Michele Cervellin (Newsciclismo.com).

Oggi, domenica 23 novembre, il Gruppo Sportivo Contini ha replicato con l’organizzazione all’Ippodromo di Varese del Trofeo Società Ciclistica Alfredo Binda, con un’altra competizione che ha consentito ai concorrenti di testare il percorso iridato.