Valcuvia | 23 Novembre 2025

Cassano Valcuvia e Masciago Primo uniscono le forze per la Giornata contro la violenza sulle donne

In due comunità dell’Alto Varesotto si svolgono incontri dedicati al contrasto alla violenza sulle donne, tra dialoghi, letture e targa simbolica contro abusi e discriminazioni

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Le biblioteche e i Comuni di Masciago Primo e Cassano Valcuvia promuovono due appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’iniziativa congiunta che mette al centro informazione, sensibilizzazione e memoria, coinvolgendo realtà culturali del territorio e figure attive nella tutela dei diritti umani.

Il primo incontro è fissato per martedì 25 novembre alle ore 21 al Centro Documentale di Cassano Valcuvia, dove verrà presentato il libro “Dal sexting al revenge porn”. Durante la serata, Maddalena Chiodo di Teatro Periferico proporrà la lettura di alcuni brani. Interverranno Giovanna Scienza, presidente della Fondazione Felicita Morandi ETS, e Giorgia Butera, autrice dell’opera e presidente METE/OIDUR, collegata online nel ruolo di oratrice al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

A moderare l’incontro sarà Elisa Martorana, referente Comunicazione e Visiva FFM e responsabile dei progetti scuola FFM/METE, che accompagnerà il pubblico nella riflessione sui temi dei crimini digitali, del sexting e del revenge porn, fenomeni che colpiscono in particolare le giovani generazioni.

Il secondo momento si terrà il 30 novembre, dopo la messa delle 9.30, presso la Chiesa di Sant’Agnese a Masciago Primo. Qui verrà scoperta una targa commemorativa dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne, con un messaggio rivolto alle vittime e alla comunità: “A tutte le donne vittime di violenza: dal buio si esce insieme, contro la cultura del possesso. Che il lutto diventi rivolta mite: cura, diritti, coraggio civile”.

Due iniziative che intendono offrire strumenti di consapevolezza e momenti di raccoglimento, ponendo l’accento sull’importanza della responsabilità collettiva nel contrasto a ogni forma di abuso.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Cassano Valcuvia | 8 Settembre 2026

Dieci anni di “Grotto del Sorriso”: a Cassano Valcuvia una festa tra inclusione, musica e nuovi progetti

Sabato 12 settembre si celebra anche il primo anno della sede 2.0 di Luino. In un decennio coinvolti oltre venti ragazzi tra percorsi educativi, tirocini e assunzioni. Ecco come prenotare

Cassano Valcuvia | 8 Agosto 2026

L’ocarina protagonista a Cassano Valcuvia con il Gruppo Ocarinistico Budriese

Nel tardo pomeriggio di sabato l’antico Eremo di San Giuseppe accoglierà i sette musicisti dell’ensemble nata vicino a Bologna per un concerto di raro fascino in un luogo suggestivo

Cassano Valcuvia | 29 Luglio 2026

Letture e musica in ricordo di Agatha Christie a Cassano Valcuvia

Venerdì sera nel “cortile della Dorina” andranno in scena le letture di alcuni racconti della celebre scrittrice inglese, accompagnate dalle note della fisarmonica

Luino | 29 Luglio 2026

Bando Dissesti, fondi sul territorio: il grazie della Comunità Montana Valli del Verbano

Dieci Comuni del Verbano hanno ricevuto contributi regionali per la messa in sicurezza del territorio. Il presidente Castoldi: «Il sostegno della Regione è fondamentale per intervenire»

Cassano Valcuvia | 12 Giugno 2026

Cassano Valcuvia, un incontro con Agedo su omosessualità e identità di genere

Venerdì 12 giugno alle 20:45 la presentazione del libro "Sei sempre tu" con esperti e testimonianze di famiglie per promuovere conoscenza, inclusione e dialogo

Alto Varesotto | 5 Giugno 2026

Il Teatro Periferico immerso nella “natura” tra Monteviasco e Valcuvia

Nel weekend della prima settimana di giugno, sabato 6 e domenica 7, iniziative, attività e spettacoli per approfondire il tema e il rapporto uomo-natura. Ecco il programma

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com