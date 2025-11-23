Cassano Valcuvia e Masciago Primo uniscono le forze per la Giornata contro la violenza sulle donne

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Le biblioteche e i Comuni di Masciago Primo e Cassano Valcuvia promuovono due appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’iniziativa congiunta che mette al centro informazione, sensibilizzazione e memoria, coinvolgendo realtà culturali del territorio e figure attive nella tutela dei diritti umani.

Il primo incontro è fissato per martedì 25 novembre alle ore 21 al Centro Documentale di Cassano Valcuvia, dove verrà presentato il libro “Dal sexting al revenge porn”. Durante la serata, Maddalena Chiodo di Teatro Periferico proporrà la lettura di alcuni brani. Interverranno Giovanna Scienza, presidente della Fondazione Felicita Morandi ETS, e Giorgia Butera, autrice dell’opera e presidente METE/OIDUR, collegata online nel ruolo di oratrice al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

A moderare l’incontro sarà Elisa Martorana, referente Comunicazione e Visiva FFM e responsabile dei progetti scuola FFM/METE, che accompagnerà il pubblico nella riflessione sui temi dei crimini digitali, del sexting e del revenge porn, fenomeni che colpiscono in particolare le giovani generazioni.

Il secondo momento si terrà il 30 novembre, dopo la messa delle 9.30, presso la Chiesa di Sant’Agnese a Masciago Primo. Qui verrà scoperta una targa commemorativa dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne, con un messaggio rivolto alle vittime e alla comunità: “A tutte le donne vittime di violenza: dal buio si esce insieme, contro la cultura del possesso. Che il lutto diventi rivolta mite: cura, diritti, coraggio civile”.

Due iniziative che intendono offrire strumenti di consapevolezza e momenti di raccoglimento, ponendo l’accento sull’importanza della responsabilità collettiva nel contrasto a ogni forma di abuso.