Verbano Cusio Ossola | 22 Novembre 2025

Guida Michelin 2026, il Vco conferma una stella

Atelier di Domodossola resta tra le eccellenze. Il ristorante domese guidato dallo Chef Giorgio Bartolucci mantiene il riconoscimento nella nuova edizione della Guida

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(Dal sito www.vconews.it) La 71ª edizione della Guida Michelin Italia porta una conferma importante per il Verbano Cusio Ossola: il ristorante Atelier di chef Giorgio Bartolucci a Domodossola, mantiene la sua stella e continua a rappresentare il territorio nella selezione dei ristoranti italiani d’eccellenza per il settimo anno di fila.

L’annuncio è arrivato durante la presentazione nazionale della Guida. L’edizione 2026 introduce due nuovi ristoranti nella categoria delle due stelle e assegna la prima stella a ventidue insegne.

In questo contesto competitivo, la conferma di Atelier assume un valore particolarmente significativo e ribadisce la qualità del lavoro svolto.

La regione Piemonte si colloca al quarto posto a livello nazionale per numero di stelle, sono complessivamente 34 i ristoranti premiati: 3 Tre Stelle, 2 Due Stelle e 29 con Una Stella.

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