Besozzo | 11 Novembre 2025

Besozzo, una serata per scoprire com’è il “Dietro le quinte di un evento sportivo”

Mercoledì sera in sala letture appuntamento con Paola Della Chiesa, che presenterà il suo libro insieme all’atleta di casa Gabriel Soares e a Leonardo Binda

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Domani, mercoledì 12 novembre alle ore 20.45, presso la sala letture del Comune di Besozzo (via Mazzini, 10), si terrà un incontro in cui Paola Della Chiesa, autrice del libro Business style, tourism & sport events, si confronterà simpaticamente con il campione olimpionico Gabriel Soares e con Leonardo Binda, presidente della Federazione Italiana Canottaggio Lombardia.

Tante curiosità, un punto di vista diverso dello sport, un tema interessante: una serata, quella di mercoledì, dove un libro potrà essere sport, ma anche vita e gentilezza. Un momento anche per le associazioni sportive del territorio e un’occasione per cogliere preziosi contributi per organizzare al meglio un evento sportivo.

«Sono felice per questa opportunità di poter presentare il mio libro – commenta Paola Della Chiesa – ma soprattutto di farlo dialogando con le due persone che hanno tanto da dire in merito agli eventi sportivi: Leo Binda, che organizza eventi sportivi da una vita e quindi conosce tutti i segreti del backstage, e naturalmente il nostro campione Gabriel, che ci racconterà e parlerà con me dell’organizzazione degli eventi sportivi, vista con gli occhi di un atleta».

«Lo sport non è solo prestazione fisica o una medaglia… è molto altro. E in queste parole scritte da Paola Della Chiesa, – interviene Leonardo Binda – si capisce quanto grande può essere l’universo che ruota attorno ad un avvenimento sportivo».

«Desidero complimentarmi con Paola Della Chiesa per il suo splendido lavoro – aggiunge Gabriel Soares La lettura del suo libro mi ha colpito profondamente: pagina dopo pagina, mi ha spinto a riflettere su molti aspetti del modo di comunicare e relazionarsi con gli altri. Paola riesce a trasmettere con grande cura e sensibilità il valore delle buone maniere, intese non come semplici regole, ma come un linguaggio vivo che costruisce relazioni e fiducia. Come studente alla magistrale di Management dello Sport e delle Attività Sportive, trovo che questi principi siano fondamentali anche nel mondo dello sport, dove il rispetto, l’empatia e la professionalità sono alla base di ogni successo. Un libro che educa, ispira e aiuta a migliorare il modo di vivere le relazioni, dentro e fuori dal campo».

A seguire è previsto anche un momento conviviale per confrontarsi e scambiare pareri, opinioni o semplici riflessioni. L’ingresso alla serata è libero e gratuito e la partecipazione è aperta a tutti e tutte, di ogni età.

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