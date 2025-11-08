Varese | 8 Novembre 2025

ASST Sette Laghi, vaccinazioni antinfluenzali: tre Open Day anche a Luino, Laveno e Arcisate

Il 15 e 22 novembre e il 13 dicembre, tre giornate dedicate alle vaccinazioni antinfluenzali, anti Covid-19 e altre immunizzazioni, per favorire la prevenzione e la salute dei cittadini

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L’ASST Sette Laghi organizza tre giornate vaccinali aperte al pubblico per promuovere la prevenzione delle infezioni stagionali. Gli Open Day si terranno il 15 novembre, il 22 novembre e il 13 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle 15:00, in tutte le sedi vaccinali dell’Azienda.

Le sedi coinvolte comprendono i centri di Arcisate (via Campi Maggiore, 23), Gazzada (via Roma, 18), Laveno (via Ceretti, 8), Luino (via Verdi, 6), Sesto Calende (Largo C. Dell’Acqua, 1), Tradate (via Gradisca, 16) e Varese (viale Borri, 57). Tutti i centri osserveranno lo stesso orario, dalle 9:00 alle 15:00 nelle tre giornate previste.

Le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid-19 saranno effettuate previa prenotazione, da effettuare tramite il portale Prenota Salute di Regione Lombardia o contattando il numero verde regionale 800 894 545. L’obiettivo è agevolare l’accesso alla prevenzione, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Per le donne in gravidanza sarà garantito l’accesso diretto alle vaccinazioni, senza necessità di prenotazione. Nelle stesse giornate potranno inoltre accedere liberamente anche le ragazze e i ragazzi tra i 12 e i 26 anni per la vaccinazione anti-HPV, così come i cittadini over 65 e i pazienti fragili per le vaccinazioni contro Herpes Zoster e pneumococco.

Con questa iniziativa, l’ASST Sette Laghi intende rafforzare la cultura della prevenzione sanitaria e garantire a tutti i cittadini un accesso semplice e diffuso alle principali vaccinazioni stagionali.

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