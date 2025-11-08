Alessia, da Cugliate a Rai1: cade sul “calcio” ma è lei la nuova campionessa dell’Eredità

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(Claudio Ferretti per Varesenoi.it)

E’ la giovane Alessia Canu di Cugliate Fabiasco la nuova campionessa dell’Eredità, il quiz preserale di Rai Uno condotto da Marco Liorni.

Alessia al termine della puntata andata in onda venerdì 7 novembre, ricca di colpi di scena, è riuscita a raggiungere la finale e a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina. Gioco finale iniziato a 180mila euro e dimezzato due volte arrivando a giocarsi 45mila euro. “Verticale”, “Inizio”, “Qualità”, “Ripresa”, “Tromba” le cinque parole da cui ricavare quella misteriosa.

La concorrente di Cugliate Fabiasco ha provato con “Calcio” ma la parola esatta era “Segnale”. Alessia ovviamente è pronta a riprovarci oggi con il tifo di tutto il Varesotto e anche della Sardegna terra di origine della sua famiglia.