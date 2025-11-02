Frontalierato e tassa sulla salute, un’assemblea pubblica a Lavena Ponte Tresa

«A due anni dall’introduzione della famigerata “tassa sulla salute” sulle retribuzioni dei “vecchi” lavoratori frontalieri secondo la nuova definizione, dopo l’entrata in vigore delle nuove regole fiscali del trattato internazionale Italia-Svizzera, nessun provvedimento è stato ancora adottato malgrado venga riconfermato costantemente dalle istituzioni italiane l’intenzione di procedere, a partire dalla Regione Lombardia».
Lo sostengono, in una nota congiunta, le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, UNIA, OCST, SYNA, VPOD e SYNDICOM che parlano anche di «molte nostre domande» tuttora inevase relative alle «discutibili interpretazioni in ordine all’attuazione dell’accordo fiscale, del decreto “ominibus” sui frontalieri trans-cantonali, circa le procedure e le esigibilità degli assegni familiari esteri e dell’assegno unico universale AUUF, circa l’adeguamento della Naspi a quanto disposto nel memorandum d’intesa recepito dalla legge 83/23, rispetto alla convocazione operativa del tavolo interministeriale».
Per tutte queste ragioni, i sindacati hanno convocato diverse assemblee territoriali per ciascun comprensorio. Di seguito il programma:
• Per la provincia di Varese: a Lavena Ponte Tresa lunedì 3 novembre ore 20:00, presso la sala polivalente di via Colombo, 42.
• Per la Provincia di Como: a Olgiate Comasco martedì 4 novembre ore 20:00, presso il Centro Congressi di Via Lucini, 4.
• Per la provincia di Sondrio: a Tirano venerdì 7 novembre ore 20:00, presso la sala Credit Agricole di P.zza Marinoni, 23 e a Chiavenna sabato 8 novembre ore 10:00 presso la sala Credit Agricole di via Carlo Pedretti, 5.
• Per la Provincia del VCO: a Cannobio giovedì 13 novembre ore 18:00, presso il teatro Comunale di V.le Vittorio Veneto, 4
• Per le Province autonome di Aosta e Bolzano saranno definite apposite iniziative di concerto con i territori.
Le organizzazioni sindacali invitano a partecipare numerosi i lavoratori e le lavoratrici frontalieri.
© Riproduzione riservata
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.