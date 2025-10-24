Varese | 24 Ottobre 2025

Sanità, da Regione oltre 2 milioni all’ASST Sette Laghi. Una nuova TAC a Varese

Approvato dalla Giunta regionale il piano di investimenti per le strutture sanitarie. Dell’Erba e Zocchi (FDI): «Investimento concreto per migliorare qualità dei servizi»

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato un piano di investimenti per il 2025 che destina oltre 500 milioni di euro al potenziamento e all’ammodernamento delle strutture sanitarie pubbliche, con interventi su ristrutturazioni, acquisto di apparecchiature tecnologiche e rafforzamento della rete territoriale.

Nella provincia di Varese sono previsti contributi complessivi per oltre 3,4 milioni di euro: 2.100.000 euro all’ASST dei Sette Laghi e 1.300.000 euro all’ASST della Valle Olona.

In particolare, nel presidio ospedaliero di Varese, sarà sostituita la TAC con un intervento di 964.250 euro, garantendo così l’aggiornamento tecnologico e una maggiore efficienza diagnostica per i cittadini.

«Questi fondi rappresentano un investimento concreto per migliorare la qualità dei servizi sanitari sul nostro territorio – dichiarano Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia – Interventi come la sostituzione della TAC a Varese dimostrano come Regione Lombardia sia vicina ai bisogni dei cittadini e alle esigenze degli operatori sanitari, garantendo strutture moderne, sicure e attrezzate».

Argomenti: , , , , , , , ,

