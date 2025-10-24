Induno Olona, la signora Luigia compie 103 anni

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Dal sito www.varesenoi.it) Al Centro Polivalente Anziani A.S.Far.M. di Induno Olona è stato celebrato un traguardo straordinario: i 103 anni di Luigia Crugnola.

Luigia è nata a Bobbiate in una famiglia numerosa: unica figlia femmina e primogenita di otto fratelli, di cui tre – Albino, Vincenzo (gemelli) e Bruno – sono ancora viventi e le sono molto vicini. Fin da giovane ha mostrato un grande senso di responsabilità, aiutando la mamma e i fratelli con dedizione e carattere.

Dopo le scuole elementari, a soli 12 anni è entrata nel mondo del lavoro e ha trascorso 43 anni come operaia a Varese, prima in una ditta in piazza XX Settembre e poi presso il Calzaturificio di Varese, dove è rimasta fino alla pensione.

A 24 anni ha sposato Gino, con cui ha condiviso 63 anni di matrimonio felice, fino alla scomparsa del marito avvenuta oltre dieci anni fa. Dalla loro unione sono nate due figlie, Paola e Giuliana, vero orgoglio di Luigia, che le hanno donato una grande famiglia con 4 nipoti e 3 pronipoti.

Da otto anni Luigia vive al Centro Polivalente Anziani dell’azienda Speciale A.S.Far.M. del Comune di Induno Olona, dove è molto amata da ospiti e operatori. Sempre attiva e solare, partecipa ogni giorno alla ginnastica di gruppo, alle attività di lettura e yoga, e non rinuncia mai – tempo permettendo – ai suoi giri nel parco con passo deciso e sorriso contagioso.

[…] tutta la comunità del Polivalente si stringe a Luigia per farle sentire l’affetto di una grande famiglia. Alla signora Luigia è arrivato un omaggio floreale dal presidente di ASFARM Fabio Mangini (nella foto) e dal sindaco di Induno Olona Giorgio Castelli.