Enzo Iacchetti a Maccagno presenta “25 minuti di felicità” per il festival “Intrecci”

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Sarà una serata all’insegna delle emozioni, del ricordo e del sorriso quella in programma domani, venerdì 24 ottobre alle ore 20.45, presso l’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca, dove Enzo Iacchetti presenterà il suo nuovo libro “25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia”, edito da Bompiani.

L’evento, a ingresso gratuito, rientra nella settima edizione del festival letterario “Intrecci – Un libro nel cuore”, manifestazione ormai consolidata che ogni anno porta nel territorio autori e volti noti del panorama culturale italiano, grazie all’associazione Amici del Liceo, a Mondadori Bookstore di Luino e al patrocinio dei Comuni di Brezzo di Bedero, Luino e Maccagno con Pino e Veddasca e dei Lions Club Luino. A dialogare con Iacchetti sarà il professor Piero Tosi, in un incontro che si preannuncia intenso e ricco di aneddoti.

Nel suo libro, l’attore e conduttore ripercorre la propria vita con ironia, leggerezza e profondità. Attraverso pagine intrise di malinconia e dolcezza, Enzo Iacchetti racconta il suo percorso umano e artistico, dalle origini umili fino al successo televisivo, passando per la musica, il teatro e le esperienze che lo hanno formato.

«Non è certo questo il mondo che immaginavamo quando avevamo vent’anni. In fondo io sono rimasto un ragazzo degli anni sessanta che credeva nella pace e nell’amore». Così si apre la sinossi di “25 minuti di felicità”, un libro che scava nei ricordi e nella memoria collettiva di un’intera generazione.

L’autore ripercorre la propria storia a partire da un’infanzia trascorsa in riva al Lago Maggiore, tra sogni e desideri che si scontrano con la realtà, fino al momento in cui decide di seguire la propria passione per la chitarra e la comicità. La sinossi racconta come, tra sacrifici e determinazione, arrivi a calcare il palco del Derby Club di Milano accanto a futuri protagonisti dello spettacolo italiano.

Da lì iniziano anni di impegno, gavetta e costanza. Anche quando la vita lo costringe a lavorare come cameriere, Iacchetti non abbandona la musica né la voglia di raccontare, fino a due incontri decisivi: la chiamata del Maurizio Costanzo Show e la proposta di Antonio Ricci di condurre “Striscia la Notizia” insieme a Ezio Greggio. Da quel momento la sua carriera prende il volo, portando in televisione un’ironia intelligente e sempre umana.

Nel libro si intrecciano la memoria del padre, le passioni politiche e sentimentali, le amicizie vere e le delusioni, ma anche una riflessione profonda sul mestiere del comico e sul valore della malinconia. L’autobiografia, scritta con uno stile diretto e autentico, svela l’uomo dietro il personaggio, restituendo al pubblico una figura sincera e sensibile.

«Ho scritto questo libro perché me lo hanno proposto, ci ho pensato tanto – commenta Enzo Iacchetti -. Un libro vero di cose che il mio pubblico non avrebbe mai conosciuto. Il libro parla del grande senso di colpa che ho sempre avuto da quanto è mancato mio padre, da quando lui non voleva farmi fare questo mestiere e io caparbiamente gli disobbedivo. Mancando mio padre a 57 anni non è mai riuscito a sapere cosa sarebbe stato di me, però è un libro pieno di cose sorridenti, pieno di riflessioni, pieno di momenti profondi e momenti molto comici».

«Presentarlo a Maccagno per me è fondamentale, perché Maccagno fa parte di metà del libro in pratica. È il paese che mi ha accolto quando ero piccolissimo, il paese in cui sono cresciuto, il paese che mi ha fatto diventare un laghee, il paese in cui sono tornato ad abitare. Per cui Maccagno è sempre nel mio cuore, guai se non ci fosse stata una presentazione del libro a Maccagno. Spero verrà tanta gente come sta succedendo in tutte le città d’Italia e in tutti i posti dove vado a presentare questo libro. È un bel libro, lo dico con orgoglio. Non è il solito libro dei comici, è un bel libro».

L’appuntamento rappresenta quindi un ritorno alle origini per Enzo Iacchetti, che ancora una volta si mostra legato al suo territorio e al pubblico del Lago Maggiore. Un’occasione per scoprire un artista che, dietro il sorriso televisivo, custodisce un’anima profonda e grata alle proprie radici.

Per informazioni sull’incontro e sulla rassegna “Intrecci”, è possibile contattare il Mondadori Bookstore di Luino al numero 0332 530317 o visitare il sito libreriaeceruttiepozzi.it. L’evento si terrà presso l’Auditorium della Città di Maccagno con Pino e Veddasca.