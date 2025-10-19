Luino, “Parola di Parroco”: sinodalità, Cresime, missione e solidarietà dopo l’incendio

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Festa della dedicazione della Chiesa cattedrale – formarsi a uno stile sinodale.

Tutte le componenti della comunità ecclesiale – clero e laici – sono chiamate a intraprendere un cammino di formazione alla sinodalità, intesa non solo come metodo organizzativo, ma come stile di vita ispirato allo Spirito di Dio. Questo percorso richiede una spiritualità radicata, una responsabilità condivisa e un impegno concreto nella costruzione della comunione.

L’invito è a lasciarsi trasformare interiormente, come suggerisce san Paolo nella Lettera ai Romani, per discernere la volontà di Dio e vivere relazioni autentiche, fondate sulla carità, sull’umiltà e sul servizio reciproco. Solo così la comunità può diventare davvero un corpo vivo e coeso, capace di testimoniare il Vangelo nel mondo.

S. Cresima dei ragazzi della Comunità Pastorale.

Preghiamo per i Cresimandi perché siano pronti ad accogliere il dono dello Spirito Santo. Saranno “profumo di Cristo” nel mondo, testimoni del Vangelo con la forza e la gioia che viene dall’alto. Come comunità, accompagniamoli con la preghiera. Invochiamo su di loro lo Spirito perché li renda forti e liberi nella vita cristiana. Che il loro sì sia il segno di una fede viva e contagiosa.

Giornata missionaria mondiale – missionari di speranza.

Ama le persone. Amale ad una ad una. Ogni amore che sorge è una potenza di trasformazione che anela alla felicità. Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila. Quell’unico lume è la ricchezza più grande affidata alla tua vita. E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un mondo che ancora non si vede ma che di certo arriverà.

La speranza ci porta a credere all’esistenza di una creazione che si estende fino al suo compimento definitivo, quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini capaci di immaginazione hanno regalato all’uomo scoperte scientifiche e tecnologiche. Hanno solcato gli oceani, hanno calcato terre che nessuno aveva calpestato mai. Gli uomini che hanno coltivato speranze sono anche quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato migliori condizioni di vita su questa terra. Pensate a questi uomini.

Bruciato il monastero delle suore Romite della Bernaga… alcune erano nel monastero di Agra.

La sera di sabato 11 ottobre, un incendio ha devastato il Monastero della Bernaga a Perego, frazione di Valletta Brianza (LC). Le 22 monache Romite Ambrosiane che vi risiedevano sono tutte salve, ma hanno perso ogni bene materiale. Il monastero, fondato nel 1628, custodiva un importante patrimonio artistico e spirituale, ora gravemente danneggiato.

Proprio qui, nel 1998, San Carlo Acutis ricevette la sua prima comunione, rendendo il luogo un simbolo di fede per molti fedeli. Le autorità stanno valutando i danni e pianificando gli interventi di recupero.