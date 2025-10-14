Alice Reina vince il Premio MIDeC 2025: a Laveno la ceramica contemporanea è protagonista

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A seguito della premiazione e dell’inaugurazione della mostra dei Finalisti tenutesi domenica 12 ottobre presso MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico, Premio MIDeC ha presentato i Vincitori del Premio e delle Menzioni.

Vincitrice assoluta di Premio MIDeC 2025 è Alice Reina – biancodichina a cui è stata assegnata anche la Menzione Imago per la futura icona di Premio MIDeC. Ad Alice Reina sarà dedicata una mostra personale al MIDeC nel 2026. Le due Menzioni “Antonia Campi” sono andate ad Anne-Laure Cano e a Serena Zanardi premiate con una breve residenza di documentazione presso gli Archivi Piero Chiara e Vittorio Sereni e una mostra bi-personale a Palazzo Verbania a Luino.

La Menzione “a fior di mani” omaggio ad Antonia Pozzi è stata conferita al collettivo Abracadabra che avrà la possibilità di realizzare un laboratorio di ceramico-terapia a favore di soggetti fragili con la restituzione di un’opera partecipata. La Menzione MIDeC.LAB, esito del laboratorio di design ceramico guidato da Natascia Fenoglio, ha premiato Stella Giudice, studentessa presso la Scuola di Design di NABA, che potrà partecipare ad un evento espositivo.

La Menzione “Guido Andloviz” per la valorizzazione della Cultura Ceramica del Territorio è stata consegnata ad honorem a Bottega Costantini, eccellenza lavenese dell’incisione ceramica. La Menzione DcomeDesign a favore della creatività femminile è stata attribuita a Livia Marasso da Anty Pansera, storica del design e fondatrice dell’Associazione DcomeDesign insieme a Luisa Bocchietto, Loredana Sarti e Patrizia Scarzella.

«Premio MIDec 2025 offre uno sguardo completo sul panorama dei linguaggi espressivi della ceramica contemporanea. Questa quarta edizione conferma un ruolo sempre più centrale di Premio MIDeC sia per l’attrattività nazionale e internazionale in riferimento alla partecipazione dei numerosi candidati, sia per la sinergia territoriale che ha portato a salde collaborazioni con prestigiose realtà quali Villa Della Porta Bozzolo, bene FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Archivi Piero Chiara e Vittorio Sereni, la Fondazione Marcello Morandini, i Comuni di Laveno Mombello e Luino», ha dichiarato Fabio Carnaghi, curatore di Premio MIDeC.

Il Premio e le Menzioni sono state attribuite dalla Giuria di Qualità composta da Marcello Morandini, Presidente di Giuria, Natascia Fenoglio, Senior Lecturer della Scuola di Design e di Fashion Design presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, Milano, Mara De Fanti, Direttrice e Consevatrice presso il Museo della Ceramica Gianetti di Saronno, Yimei Zhang, Direttrice Artistica de La rada a Locarno, Tiziana Zanetti, Curatrice degli Archivi Chiara e Sereni di Luino, Alice Gomiero, Assessora alla Cultura del Comune di Laveno Mombello, Giorgia Cerati, Presidente dell’Associazione Amici del MIDeC.

La mostra dei Vincitori e dei Finalisti a cura di Fabio Carnaghi è aperta al pubblico fino al 2 novembre 2025 presso MIDeC a Cerro di Laveno Mombello e raccoglie una selezione internazionale di opere in ceramica di Abracadabra, Arago Design, Alice Reina-biancodichina, Fosca Boggi, Anne-Laure Cano, Arianna De Luca, Barbara Dini e Damiano Pisani, Clara Garesio, Jane King, Livia Marasso, Sonia Mascioli, Elena Milani, Valeria Petrone, Angelica Tulimiero, Yixue Yang, Serena Zanardi, Luca Zarattini e degli studenti del laboratorio di Design Ceramico MIDeC.LAB, Matteo Bragalini, Francesco Breglia, Aurora Cappelletti, Leonardo Cinti, Danio Conti, Chiara D’Ambrosio, Giacomo Da Pozzo, Filippo Deodato, Giulia Di Tomaso, Stella Giudice, Rosita Lanzone, Aurora Marelli, Alessandro Paoletti, Francesco Quaranta, Sofia Schartner, Maddalena Trivella, Lezhang Yang.

L’edizione 2025 di Premio MIDeC è realizzata in collaborazione con Comune di Laveno Mombello, Comune di Luino, FAI – Fondo Ambiente Italiano, Archivi Piero Chiara e Vittorio Sereni, Fondazione Marcello Morandini con il supporto di AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, ADI – Associazione per il Disegno Industriale Delegazione Lombardia, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Associazione DcomeDesign, con il contributo degli sponsor tecnici Hotel De Charme Laveno, NCI – Nuova Ceramica Industriale, Bottega Costantini.