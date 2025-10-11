Porto Valtravaglia si colora di amaranto per la “Giornata della Meraviglia”

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Domenica 12 ottobre, in più di 100 piazze italiane, si celebra la quinta edizione della “Giornata della Meraviglia”, che a livello nazionale vedrà la partecipazione di oltre 500 associazioni, oratori ed enti territoriali.

A Porto Valtravaglia si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nella piazza a Lago.

La “Giornata della Meraviglia” è un progetto dell’Associazione “Per far Sorridere il Cielo”. L’obiettivo è prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psicologici a causa di una guerra. Un altro scopo è quello di sensibilizzare sul fatto che, per poter crescere con curiosità e fantasia, ogni bambino deve godere del dono della Meraviglia, negato a chi vive la guerra.

Il Claun il Pimpa, riconosciuto nel 2023 per il suo impegno umanitario, è una figura fondamentale per far sì che bambine e bambini possano immaginare un mondo alternativo alla desolata distruzione che li circonda.

Per questa quinta edizione ci sono delle novità. Una è il protocollo d’intesa tra “Per far sorridere il cielo” e l’ANCI Associazione Nazionale dei Comuni italiani, siglato a gennaio. L’altra è l’istituzione, tramite iter parlamentare, della “Giornata nazionale della Meraviglia”.

Ciascuno dei Comuni aderenti all’iniziativa ha previsto un segno di condivisione nel proprio paese. A Porto Valtravaglia e a Brezzo di Bedero si illuminerà la casa comunale. A Germignaga, in via Toti, si troveranno panchine colorate. Mentre a Castelveccana, nel nuovo spazio ricreativo delle scuole, e a Porto Valtravaglia nel parco giochi sul lago ragazzi e ragazze saranno invitati a “dare una mano” di vernice amaranto – il colore della meraviglia –.

Il 12 ottobre la “Giornata della Meraviglia” si svolgerà anche in Ucraina, Iraq, Siria, Israele e Palestina. Qui, l’associazione “Per Far Sorridere il Cielo” sarà presente con le “meraviglioteche” e l’animazione, per regalare meraviglia a migliaia di bimbi e bimbe in più di 100 villaggi e centri cittadini.

In tutte le piazze si guarderà al “Manifesto delle 12 fatiche dei Bimbi della guerra” come strumento di sensibilizzazione sui diritti di cui sono privati 420 milioni di minori nel mondo.

Ai partecipanti sarà chiesto di creare un “disegno della meraviglia” e di scrivere una soluzione di pace. Grazie alla collaborazione con alcune docenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Germignaga, ragazze e ragazzi hanno già iniziato a lavorare sul tema e le loro tavole disegnate saranno esposte durante l’iniziativa.

L’associazione Parole in viaggio proporrà narrazioni che diventeranno meraviglia grazie alla lettura ad alta voce, e la clown Betty porterà sorpresa e risate.

La partecipazione sarà libera e gratuita, in caso di maltempo le attività si svolgeranno nella palestra della scuola primaria di via Nave. Per informazioni ulteriori è possibile contattare 3472266935.

La giornata è organizzata grazie alla collaborazione tra i Comuni di Brezzo di Bedero, Castelveccana, Germignaga e Porto Valtravaglia. Insieme alle parrocchie della Valtravaglia e le associazioni ACR Azione Cattolica dei Ragazzi. E anche all’Associazione dei Genitori della Valtravaglia, insieme al Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano.