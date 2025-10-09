Porto Valtravaglia, all’Albergo del Sole un weekend tra sapori lombardi e musica dal vivo

Dopo il primo appuntamento, prosegue con entusiasmo la rassegna enogastronomica autunnale dell’Albergo del Sole di Porto Valtravaglia, che questo fine settimana, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, dedica il proprio menù ai sapori autentici della Lombardia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina tradizionale, che potranno riscoprire i gusti più genuini del territorio in un’atmosfera accogliente e familiare.
Il ristorante proporrà un ricco percorso di degustazione dal titolo “Serata Lombarda”, con una selezione di piatti iconici della tradizione regionale serviti al passaggio. Tra le specialità in menù spiccano la cassœula, la trippa, i pizzoccheri valtellinesi, la pasta e fagioli, i mondeghili e lo spezzatino d’asino. Tutti i piatti saranno preparati secondo le ricette classiche, per un’esperienza di gusto dal sapore autentico e conviviale.
Il costo della cena è di 30 euro a persona, con servizio previsto per tutte e tre le serate. Il momento clou sarà quello di sabato sera, quando l’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dalla musica dal vivo, che accompagnerà gli ospiti in una serata di allegria e buon cibo sulle rive del Lago Maggiore.
«Siamo felici di proseguire con questa iniziativa che valorizza la cucina regionale e il piacere di stare insieme – spiega Raffaella Malcotti, portavoce del ristorante – Ogni weekend portiamo in tavola una nuova proposta gastronomica legata alla stagione e alla nostra tradizione. La Serata Lombarda è un omaggio ai piatti della nostra terra, cucinati con passione e ingredienti genuini”.
La rassegna autunnale, iniziata lo scorso 4 ottobre, continuerà anche nei prossimi weekend fino a domenica 2 novembre, con nuovi menù tematici pensati per valorizzare la varietà delle cucine regionali italiane e offrire agli ospiti l’occasione di scoprire sempre nuovi sapori.
«Invitiamo tutti a venirci a trovare – aggiunge Malcotti – non solo per assaporare i nostri piatti, ma anche per vivere momenti di convivialità in un contesto unico, tra lago, musica e buona cucina.Un appuntamento da non perdere per chi ama i sapori lombardi e desidera trascorrere un weekend all’insegna della tradizione e della convivialità».
Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni visitare il sito www.hoteldelsolelagomaggiore.com, chiamare il numero +39 0332 547747 o inviare una mail all’indirizzo info@albergolagomaggiore.com. Per aggiornamenti, invece, consultare le Pagine Facebook e Instagram.
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