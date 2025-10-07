Elisa Longo Borghini trionfa alla “Tre Valli Varesine Women’s Race”

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Giornata di grande ciclismo sulle strade varesine, dove Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha conquistato oggi la quinta edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work, riservata alle Donne Elite. La piemontese ha superato in uno sprint serrato la campionessa europea Demi Vollering (FDJ-Suez), dopo una gara condotta da protagoniste assolute. Terza la svizzera Noemi Ruegg (EF Education – Oatly), che ha regolato il primo gruppo inseguitore.

Alla chiamata della Società Ciclistica Alfredo Binda hanno risposto anche quest’anno alcune delle migliori atlete del panorama internazionale. Tra loro la nuova campionessa del mondo Magdeleine Vallieres (EF Education – Oatly), la compagna di squadra Cedrine Kerbaol – vincitrice lo scorso anno – e la stessa Longo Borghini. Presenti anche Vollering e molte altre protagoniste del ciclismo mondiale. Prima della partenza, omaggio speciale per Anna Trevisi (Liv-AlUla Jayco), che ha salutato il gruppo dopo tredici anni di professionismo.

Il Museo del Tessile di Busto Arsizio ha accolto la presentazione delle squadre e la partenza della corsa. Il percorso di 136,3 chilometri prevedeva un tratto iniziale in linea di circa 40 chilometri fino a Varese, dove le atlete hanno affrontato sei giri del circuito cittadino di 16 chilometri con arrivo in viale Sacco.

Dopo vari tentativi di fuga nella prima parte di gara, l’azione più significativa si è formata a circa 50 chilometri dal traguardo, con dieci atlete in avanscoperta: Gasparrini, Ruegg, Fisher-Black, Moolman, Uttrup Ludwig, Chabbey, Kastelijn, Trinca Colonel, Ferguson e Aalerud. La corsa si è infiammata al terzo passaggio sul Montello, quando Longo Borghini ha attaccato seguita da Vollering. Le due si sono riportate in testa e il gruppo di testa è cresciuto fino a 15 unità con l’arrivo di Vallieres, Swinkels e Labous.

Alla penultima scalata del Montello, Longo Borghini ha tentato di nuovo l’affondo, seguita da Vollering e Fisher-Black. Il trio ha guadagnato qualche secondo, ma la discesa ha riportato compatte le prime. Poco dopo, Swinkels e Vallieres hanno provato a rilanciare, costruendo un piccolo margine, ma la situazione è tornata a cambiare sull’ultimo passaggio in salita. L’attacco decisivo è arrivato da Vollering, seguita da una determinata Longo Borghini, che ha mantenuto il contatto e preparato la volata finale.

Negli ultimi metri, la campionessa d’Italia ha lanciato uno sprint irresistibile, conquistando così la sua seconda vittoria alla Tre Valli Varesine Women’s Race. Un successo che ha il sapore del riscatto dopo le delusioni del Mondiale e dell’Europeo.

Al traguardo, le parole di Elisa Longo Borghini hanno raccontato tutta la sua emozione: «Vincere davanti a una campionessa come Demi Vollering è una grande soddisfazione, soprattutto dopo due grandi delusioni come al Campionato del Mondo e all’Europeo. Nei giorni scorsi il morale era davvero basso, ma grazie alle mie compagne di squadra ho ritrovato la serenità e la forza di reagire. Oggi abbiamo corso unite e voglio ringraziarle una ad una».

Un successo importante per l’atleta piemontese, 33 anni, originaria di Ornavasso, che conferma la sua solidità e il ruolo da protagonista nel panorama internazionale.

Ordine d’arrivo ufficiale:

1. Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – km 137 in 3h34’55” (media 38,274 km/h)

2. Demi Vollering (FDJ-Suez)

3. Noemi Ruegg (EF Education – Oatly) a 19”

4. Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ)

5. Juliette Labous (FDJ-Suez)

6. Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla Jayco)

7. Cecilie Uttrup Ludwig (Canyon//SRAM zondacrypto)

8. Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck)

9. Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek)

10. Magdeleine Vallieres (EF Education – Oatly) a 24”