Varese | 7 Ottobre 2025

Elisa Longo Borghini trionfa alla “Tre Valli Varesine Women’s Race”

La campionessa italiana della UAE Team ADQ conquista la quinta edizione della competizione battendo in volata la neocampionessa d’Europa Demi Vollering

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Giornata di grande ciclismo sulle strade varesine, dove Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha conquistato oggi la quinta edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work, riservata alle Donne Elite. La piemontese ha superato in uno sprint serrato la campionessa europea Demi Vollering (FDJ-Suez), dopo una gara condotta da protagoniste assolute. Terza la svizzera Noemi Ruegg (EF Education – Oatly), che ha regolato il primo gruppo inseguitore.

Alla chiamata della Società Ciclistica Alfredo Binda hanno risposto anche quest’anno alcune delle migliori atlete del panorama internazionale. Tra loro la nuova campionessa del mondo Magdeleine Vallieres (EF Education – Oatly), la compagna di squadra Cedrine Kerbaol – vincitrice lo scorso anno – e la stessa Longo Borghini. Presenti anche Vollering e molte altre protagoniste del ciclismo mondiale. Prima della partenza, omaggio speciale per Anna Trevisi (Liv-AlUla Jayco), che ha salutato il gruppo dopo tredici anni di professionismo.

Il Museo del Tessile di Busto Arsizio ha accolto la presentazione delle squadre e la partenza della corsa. Il percorso di 136,3 chilometri prevedeva un tratto iniziale in linea di circa 40 chilometri fino a Varese, dove le atlete hanno affrontato sei giri del circuito cittadino di 16 chilometri con arrivo in viale Sacco.

Dopo vari tentativi di fuga nella prima parte di gara, l’azione più significativa si è formata a circa 50 chilometri dal traguardo, con dieci atlete in avanscoperta: Gasparrini, Ruegg, Fisher-Black, Moolman, Uttrup Ludwig, Chabbey, Kastelijn, Trinca Colonel, Ferguson e Aalerud. La corsa si è infiammata al terzo passaggio sul Montello, quando Longo Borghini ha attaccato seguita da Vollering. Le due si sono riportate in testa e il gruppo di testa è cresciuto fino a 15 unità con l’arrivo di Vallieres, Swinkels e Labous.

Alla penultima scalata del Montello, Longo Borghini ha tentato di nuovo l’affondo, seguita da Vollering e Fisher-Black. Il trio ha guadagnato qualche secondo, ma la discesa ha riportato compatte le prime. Poco dopo, Swinkels e Vallieres hanno provato a rilanciare, costruendo un piccolo margine, ma la situazione è tornata a cambiare sull’ultimo passaggio in salita. L’attacco decisivo è arrivato da Vollering, seguita da una determinata Longo Borghini, che ha mantenuto il contatto e preparato la volata finale.

Negli ultimi metri, la campionessa d’Italia ha lanciato uno sprint irresistibile, conquistando così la sua seconda vittoria alla Tre Valli Varesine Women’s Race. Un successo che ha il sapore del riscatto dopo le delusioni del Mondiale e dell’Europeo.

Al traguardo, le parole di Elisa Longo Borghini hanno raccontato tutta la sua emozione: «Vincere davanti a una campionessa come Demi Vollering è una grande soddisfazione, soprattutto dopo due grandi delusioni come al Campionato del Mondo e all’Europeo. Nei giorni scorsi il morale era davvero basso, ma grazie alle mie compagne di squadra ho ritrovato la serenità e la forza di reagire. Oggi abbiamo corso unite e voglio ringraziarle una ad una».

Un successo importante per l’atleta piemontese, 33 anni, originaria di Ornavasso, che conferma la sua solidità e il ruolo da protagonista nel panorama internazionale.

Ordine d’arrivo ufficiale:
1. Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – km 137 in 3h34’55” (media 38,274 km/h)
2. Demi Vollering (FDJ-Suez)
3. Noemi Ruegg (EF Education – Oatly) a 19”
4. Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ)
5. Juliette Labous (FDJ-Suez)
6. Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla Jayco)
7. Cecilie Uttrup Ludwig (Canyon//SRAM zondacrypto)
8. Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck)
9. Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek)
10. Magdeleine Vallieres (EF Education – Oatly) a 24”

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Lombardia | 16 Giugno 2026

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso: resta la condanna per Riccardo Bossi

Il primogenito, condannato in primo grado e in Appello per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, ha ricevuto 2 anni e 6 mesi. Confermata anche la condanna per maltrattamenti

malpensa | 18 Maggio 2026

Malpensa, maxi sequestro di sigarette di contrabbando: oltre 2,5 tonnellate intercettate

Denunciate 44 persone e sanzionati 163 passeggeri: evasi tributi per oltre 190 mila euro, sequestri per un valore di 740 mila euro

Varese | 12 Maggio 2026

L’Università dell’Insubria presenta l’Open Day Magistrali

Dall'11 al 22 maggio incontri per conoscere l'offerta formativa delle 16 magistrali nelle sedi di Varese, Como e Busto. Inglese, doppio titolo e attenzione al mondo del lavoro come punti di forza

Varese | 28 Aprile 2026

4,4 milioni di euro da Regione Lombardia destinati all’Università dell’Insubria

Soddisfazione per l'esito del bando dedicato alle infrastrutture di ricerca. Pierro e Piarulli: «Il finanziamento ci permette di rafforzare asset strategici nelle sedi di Varese, Como e Busto»

Varesotto | 23 Gennaio 2026

“Olympic Fringe Festival”, a Luino una tappa del progetto di Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio

Il 7 e 8 marzo prossimi la rassegna culturale itinerante toccherà anche la città lacustre portando arte di strada e performance urbane diffuse legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Varese | 2 Gennaio 2026

Natale 2025, a Luino la migliore performance complessiva della provincia con +29,3% di visite

Dall’1 al 25 dicembre crescono i flussi e si rafforza l’attrattività sovralocale: più stranieri (boom di spagnoli) e cambia il peso dei bacini di provenienza. Crescono capacità di spesa e presenze

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com