Elezioni 2026, a Laveno il centrodestra unito al lavoro per una lista: «C’è già un candidato sindaco»

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Il centrodestra di Laveno Mombello-Cerro sta lavorando «con impegno, convinzione e determinazione» alla creazione di una lista unitaria in vista delle prossime elezioni amministrative 2026.

È quanto si apprende in una nota congiunta inviata dalla compagine politica che afferma di aver dato vita a un gruppo di lavoro che, in questa fase iniziale, ha già individuato il proprio candidato sindaco: una «figura di tutto rispetto e acclarato impegno sociale, ben radicata sul territorio».

«L’avvenuta condivisione di una figura autorevole, capace di far proprio il progetto non solo elettorale ma soprattutto, se sarà, di governo, è segno di un percorso unitario che mira a presentare alla cittadinanza un programma amministrativo chiaro, coeso e orientato al futuro del nostro Comune – continuano gli esponenti del centrodestra lavenese – Ad oggi il lavoro è concentrato sulla definizione del programma elettorale che avrà due caratteristiche fondamentali: concretezza e partecipazione!».

Sottolineando inoltre come «le tesi programmatiche dovranno rispondere ai bisogni della comunità e valorizzare le potenzialità del territorio, oltre a concentrarsi sui temi di attualità quali la sicurezza e i bisogni sociali», aprono l’ingresso nel gruppo di lavoro «a tutti i cittadini e le forze politiche che volessero partecipare in maniera attiva a immaginare e definire la direzione da prendere per proiettare al domani il territorio di Laveno, Mombello, Cerro, Ponte e Casere, non limitandosi al quinquennio elettorale».

«L’invito è aperto a tutti, cittadini, cittadine, giovani, parti socio-economiche operanti sul territorio, associazioni, partiti politici, perché noi crediamo che la politica, soprattutto quella locale, sia fatta di scelte condivise e di programmi elettorali inclusivi e ad ampio spettro. Non esitate, – conclude il centrodestra di Laveno Mombello-Cerro – vi attendiamo. Voltiamo Pagina. Aiutateci a scrivere il Domani del territorio e dei cittadini».

Chi volesse contribuire al progetto, può rivolgersi ai referenti del gruppo raggiungibili alla mail lavenomombello2026@gmail.com.