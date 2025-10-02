Maltempo, da Regione fondi anche al Comune di Cassano Valcuvia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Ammonta a 11,8 milioni di euro il finanziamento destinato a 136 Enti locali lombardi colpiti dall’ondata di maltempo che aveva interessato la regione tra il 4 e il 31 luglio 2023. Una parte delle risorse, stanziate dal Fondo per le emergenze nazionali del Dipartimento di Protezione civile, arriverà anche in provincia di Varese, con oltre 10mila euro destinati al Comune di Cassano Valcuvia.

In tutto sono 233 gli interventi approvati, distribuiti su nove province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova e Varese. Le somme saranno utilizzate per la messa in sicurezza delle infrastrutture, il ripristino dei servizi pubblici e delle reti strategiche, la rimozione delle situazioni di pericolo e, in alcuni casi, per lavori strutturali finalizzati alla riduzione del rischio residuo.

«Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – è al fianco di Enti e Comuni che hanno dovuto affrontare situazioni di emergenza e urgenza durante i gravi eventi atmosferici dell’estate 2023. Con queste risorse si finanziano interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche. Come Regione lavoriamo per il superamento dell’emergenza e per la riduzione dei rischi futuri, sempre con la prospettiva della prevenzione, in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e con le Amministrazioni locali”.

La ripartizione dei fondi vede assegnazioni significative a Brescia, con oltre 2,8 milioni di euro distribuiti su 56 interventi, a Como con 2,4 milioni per 21 interventi e a Milano, dove sono previsti 94 interventi per un totale di 2,7 milioni di euro. A Varese la quota ammonta a circa 980 mila euro, suddivisi in 7 interventi che riguardano 5 Comuni, tra cui Cassano Valcuvia.

In totale, 215 interventi rientrano nella categoria dei lavori urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e di ripristino dei servizi pubblici, mentre i restanti 18 sono di carattere strutturale e riguardano la riduzione del rischio e la messa in sicurezza di aree maggiormente esposte a eventi calamitosi. Un piano che conferma l’impegno delle istituzioni a sostegno dei territori più fragili e colpiti dalle emergenze.