Trieste | 29 Settembre 2025

Luino d’oro ai Tricolori di Coastal Rowing a Trieste con Marco Lissoni

Marco Lissoni domina le onde e porta la Canottieri Luino sul gradino più alto del podio nella specialità del Singolo Master Under 43, conquistando il titolo di campione italiano

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Dopo le ultime prove di canottaggio classico “flat water” ci si sposta sulle onde del mare: nel weekend dal 26 al 28 settembre la città di Trieste ha ospitato i Campionati Italiani di Coastal Rowing, organizzati della Società Nautica Ginnastica Triestina supportata dal Comitato Regionale FIC Friuli Venezia Giulia.

27 le gare in programma, per le categorie Master e Senior, che prevedevano un articolato percorso costiero di circa 6000 metri con numerosi giri di boa.

Marco Lissoni domina le onde e porta la Canottieri Luino sul gradino più alto del podio nella specialità del Singolo Master Under 43, conquistando il titolo di campione italiano davanti alla Canottieri Bucintoro e alla Canottieri Padova.

In segno di rispetto e considerando l’incidente accaduto nel corso delle regate, il Comitato Organizzatore ha dichiarato l’annullamento delle ultime regate del programma del sabato, delle competizioni della domenica e di tutti gli eventi correlati alla manifestazione, per cui gli altri due equipaggi iscritti non hanno potuto prendere parte alla propria regata.

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