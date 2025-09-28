“Il Risveglio di Cuveglio”: arte, benessere e musica conquistano piazza Marconi

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Un tripudio di bellezza, benessere, arte e musica ha scaldato il cuore di Cuveglio nella sua Piazza Marconi domenica 21 settembre scorso.

La seconda edizione dell’evento “Il Risveglio di Cuveglio”, quest’anno rientrante nel progetto “Generazione Zzzero-99: proviamoci insieme”, finanziato dal Bando Volontario di Regione Lombardia 2023-2025 e promosso dalle associazioni del territorio Ascovova ODV (ente capofila) e A.Ge Cuveglio ODV come partner, con il patrocinio gratuito del Comune di Cuveglio e la collaborazione dell’Assessorato alla Gentilezza, è stato un successo. Complice il sole di fine estate, molti partecipanti sono scesi in Piazza Marconi per trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’accoglienza, dell’inclusione e della voglia di conoscersi.

Molti bambini e adulti hanno preso parte ai laboratori di arte terapia creativa con Emanuela Vincenzi, creando con fantasia piccole opere d’arte. Spazio anche allo yoga con Roberta Beggio e ai suoni delle campane tibetane di Sabino Moschella, che ha concluso con il potente suono del gong.

Bello vedere nella piazza i bambini dipinti da Astrid Gazzea con vivaci colori, felici e saltellanti, che si confondevano con i colori dei Lego Botanicals della vicina esposizione di Sergio Bardelli. Grande interesse ha riscosso anche il workshop Bouquet d’autunno, tenuto dal fiorista Andrea Peri, che con i suoi caldi colori ha catturato l’attenzione di molte mamme. Dopo aver composto il proprio bouquet, hanno potuto degustare tisane e infusioni offerte dall’erboristeria Melissa e Biancospino di Maria Duranie.

I lettini per massaggi relax di riflessologia, naturopatia, ayurveda e pranoterapia degli operatori Anna Diamonti, Laura Ilardi, Manuela Fiorina, Valentina Minauro, Francesco Morosini e Roberta Beablo sono stati impegnati per tutto il pomeriggio, così come il banchetto della tarologa Patrizia Ignazi, che con maestria ha utilizzato le carte come strumento evolutivo.

Molto apprezzata anche la partecipazione dell’associazione Amo Madre Terra, con attività dedicate al rispetto dell’ambiente e all’ecologia. Il pomeriggio si è quindi concluso con il live di Luca Re, artista locale particolarmente amato dai giovani, e con il dj set di GR, che hanno animato il centro di Cuveglio con un’atmosfera magica e coinvolgente.

Una testimonianza significativa di collaborazione e convivenza, in grado di trasmettere un messaggio di serenità, creatività e unità. I rappresentanti delle associazioni Ascovova ODV e A.Ge Cuveglio ODV, promotrici dell’evento insieme all’Assessorato alla Gentilezza, hanno voluto ringraziare i partecipanti, gli operatori presenti e attivi, i volontari che hanno contribuito all’organizzazione, la Regione Lombardia e l’Amministrazione comunale, oltre ai commercianti locali. Un ringraziamento speciale anche a Caterina ed Enzo, che hanno tenuto aperto per tutto il pomeriggio il bar all’interno della Sala Polivalente, rendendo possibile la condivisione di una rilassante, gioiosa e armoniosa domenica di settembre.