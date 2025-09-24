LuinoDiVino 2025: festa del vino, musica e cultura in centro

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Il cuore di Luino ospiterà anche quest’anno LuinoDiVino, l’evento dedicato al vino e alle eccellenze locali, organizzato dal Comitato Gruppo Commercianti in collaborazione con Comune di Luino, Nuova Pro Loco Città di Luino, Confcommercio Ascom Luino, dalla Parrocchia e dalla Comunità Pastorale “Madonna del Carmine”. L’appuntamento, che si terrà domenica 12 ottobre, coinvolgerà le vie principali della città, con degustazioni, animazioni e percorsi enogastronomici studiati per valorizzare il territorio.

La presidente del Comitato, Silvia Magro, ha espresso entusiasmo per la terza edizione della manifestazione che negli scorsi anni ha riscosso un grande successo: «Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto da tutti i nostri volontari e da chi ci sta dando una mano. LuinoDiVino è un’occasione speciale per promuovere le nostre eccellenze e invitare tutta la comunità a partecipare».

L’organizzazione prevede la presenza di oltre 40 produttori vinicoli, garantendo così spazi ampi e comodi. I tavoli e le postazioni, ancora in via di definizione, saranno decorate e segnalate nel percorso dell’evento, in particolare lungo via Veneto, via XV Agosto, via Sereni e in piazza Garibaldi.

La musica, invece, accompagnerà la manifestazione grazie a un sistema di filodiffusione e DJ set. La programmazione prevede filodiffusione fino alle 18, seguita da sessioni DJ set fino alle 20, per terminare con il concerto finale dei Jolly Blu, tribute band di Max Pezzali molto apprezzata dal pubblico locale. Le casse musicali saranno posizionate in punti strategici del centro.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli stand tematici non strettamente vinicoli. Saranno presenti attività dedicate al benessere, con massaggi e cosmetica a base di vino, diverse masterclass sul vino e uno stand educativo di una scuola di inglese luinese, con giochi a tema uva e vino per bambini, situato in punti centrali come Parco Ferrini o Piazza Garibaldi.

Tra le novità dell’edizione 2025, l’esposizione di auto da corsa e Porsche nei pressi di Palazzo Verbania e del parcheggio di piazza Garibaldi, che offriranno un ulteriore elemento di attrazione per i visitatori e gli appassionati di motori.

Il percorso dell’evento sarà chiaramente segnalato grazie a decorazioni e palloncini a tema uva, posizionati anche sulla facciata e sui balconi di Palazzo Verbania. La collaborazione con le attività locali garantirà supporto logistico e fornitura elettrica ai produttori che ne avranno bisogno.

«Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione, dal Comune ai volontari, dai commercianti alla Pro Loco – continua Silvia Magro -. È merito di questo impegno collettivo se LuinoDiVino può ogni anno crescere e offrire un’esperienza unica ai visitatori. LuinoDiVino 2025 vuole confermarsi così un appuntamento imperdibile per amanti del vino, famiglie e turisti, capace di coniugare cultura, enogastronomia e intrattenimento in una cornice storica e suggestiva come quella del centro di Luino».