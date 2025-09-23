“La Più Bella del Mondo”, sul podio Anastasia Nikic da Lavena Ponte Tresa

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Lo scorso sabato 20 settembre Mortara ha ospitato la finale nazionale del concorso di bellezza “La Più Bella del Mondo”, una serata di emozioni, eleganza e sorrisi che ha visto sfilare giovani ragazze da tutta Italia.

Il titolo è andato a Giordana D’Arrigo, 16enne originaria di Catania che ha conquistato la giuria ottenendo così la corona più ambita.

Sul podio, insieme alla vincitrice, si è distinta anche la Lombardia, rappresentata da quattro finaliste che hanno saputo farsi notare. A occupare il secondo posto è stata Anastasia Nikic, di Lavena Ponte Tresa, che ha brillato per determinazione ed eleganza. Terzo gradino del podio per Rossella Deda di Varese, seguita da Giulia Croci di Travedona Monate, quarta classificata.

Non è finita qui: la Lombardia ha infatti raccolto ulteriori soddisfazioni con il quinto posto di Atena Monti e il sesto di Priscilla Gatta, a conferma di una presenza forte e costante nelle prime posizioni. Meritano una menzione speciale anche Giorgia Stanganelli di Cadegliano Viconago, Stella Corradin di Besozzo e Gioia Jaquelin Toma di Germignaga, che hanno chiuso al 13° posto a pari merito.

«Alla fine ci avevo quasi creduto…», ha confessato Anastasia Nikic con un sorriso. Accanto a lei, i suoi agenti, Stefano e Gloria, hanno commentato con spirito sportivo: «Forse alcune fasce avrebbero potuto avere destinatari diversi, ma così è in ogni concorso. L’importante è l’esperienza». Parole che testimoniano l’orgoglio e la soddisfazione per un percorso comunque ricco di successi.

La finale di Mortara non è stata soltanto un concorso, ma una vera festa di bellezza e amicizia. Tra sfilate mozzafiato, applausi e tanta emozione, le concorrenti hanno condiviso un’esperienza indimenticabile. Ora l’appuntamento è già per la prossima edizione di “La Più Bella del Mondo”, nel 2026.