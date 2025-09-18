Valli del Verbano | 18 Settembre 2025

Antincendio boschivo, l’estate dei volontari COAV Valli del Verbano in Sardegna

Due settimane in Gallura per una dozzina di volontari che hanno vissuto un’intensa esperienza di confronto sulle modalità operative e sulle competenze per prevenire e lottare contro gli incendi

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Si è conclusa anche per quest’anno, la partecipazione alla campagna antincendio boschivo 2025 delle squadre appartenenti al COAV della Comunità Montana Valli del Verbano, in accordo con la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia e la Regione Autonoma della Sardegna.

Il contingente del Coordinamento Antincendio Valli del Verbano, composto da 12 volontari altamente specializzati, appartenenti alle squadre comunali di Cocquio Trevisago e Grantola e della squadra intercomunale Valcuvia dei Comuni di Cuveglio e Cuvio, ha operato nel cuore della Gallura (Provincia di Sassari) affiancandosi alle squadre antincendio locali di Tempio Pausania e di Golfo Aranci.

Per i volontari sono state due settimane ricche di emozioni, con giornate intense di confronto su competenze e modalità operative all’insegna dell’ospitalità e delle tradizioni locali, con un unico obiettivo comune: quello della prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

L’iniziativa rientra nel piano di cooperazione tra Regioni per affrontare in modo coordinato e sinergico l’emergenza incendi boschivi sotto la supervisione e il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile. Oltre al supporto concreto alle aree più colpite, l’obiettivo è quello di favorire lo scambio di buone pratiche, competenze e modalità operative, con l’intento di rendere sempre più efficace e omogenea la risposta nazionale agli incendi.

«Il nostro ringraziamento va a tutti i volontari che hanno partecipato a questa importante missione – commenta il vicepresidente e assessore con delega alla Protezione Civile Marco Fazio – Il loro impegno, la loro professionalità e lo spirito di solidarietà che li contraddistingue sono motivo di orgoglio per l’intero territorio. Queste esperienze rafforzano non solo la capacità di intervento in caso di emergenza, ma anche la rete di relazioni e di competenze a livello nazionale, fondamentali per affrontare con prontezza ed efficacia le sfide legate alla tutela dell’ambiente e della sicurezza delle comunità».

Da parte sua, anche il presidente di Comunità Montana Valli del Verbano Simone Castoldi si unisce al ringraziamento «ai nostri volontari per la dedizione e la passione con cui hanno rappresentato la nostra comunità in Sardegna. Il loro contributo è la dimostrazione concreta di quanto la collaborazione, l’altruismo e il senso civico possano fare la differenza, non solo nel contrasto agli incendi boschivi, ma anche nella costruzione di una società più attenta e responsabile verso l’ambiente».

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