Varese | 17 Settembre 2025

A Varese un congresso internazionale su infezioni e trapianti

Tre giorni in cui medici ed esperti si confronteranno sulle interazioni tra infezioni e trapianti, tra implicazioni etiche e approfondimenti su ricerche all’avanguardia

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Dal 17 al 19 settembre, la città di Varese ospita il prestigioso Congresso Internazionale Infections and Transplantation, nel suggestivo Palace Grand Hotel.

L’evento, presieduto dal professor Paolo A. Grossi, Direttore Dipartimento Clinico e di Ricerca delle Malattie Infettive di Asst Sette Laghi e Professore Ordinario di Malattie Infettive dell’Università degli Studi dell’Insubria, rappresenta un punto di riferimento per clinici, ricercatori e operatori sanitari che si occupano delle complesse interazioni tra infezioni e trapianti.

Il congresso si è aperto con una sessione istituzionale che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni locali e regionali, tra cui il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Direttore Generale di ASST Sette Laghi Mauro Moreno, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti e la Rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Cristina Pierro.

Nel corso delle tre giornate verranno affrontati i temi più attuali e delicati relativi alla gestione delle infezioni nei pazienti sottoposti a trapianto di organi solidi e di cellule staminali ematopoietiche. Si discuterà dell’evoluzione delle infezioni batteriche, fungine e virali, comprese le nuove opportunità terapeutiche e diagnostiche, con un focus su microrganismi resistenti e infezioni emergenti. Un’attenzione particolare sarà riservata anche al ruolo delle immunoglobuline, alle strategie di immunosoppressione e al bilanciamento tra prevenzione del rigetto e controllo del rischio infettivo.

Non mancheranno approfondimenti su ambiti di ricerca d’avanguardia, come le infezioni nei trapianti da donatori HIV-positivi, le sfide poste dallo xenotrapianto e l’utilizzo di cellule T virus-specifiche “off-the-shelf”. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alle implicazioni etiche e comunicative legate alla donazione e al trapianto, inclusi temi di frontiera come la donazione d’organo dopo eutanasia e la comunicazione nella prevenzione delle patologie d’organo terminali.

La parte finale del congresso sarà dedicata alle cosiddette emerging issues, con interventi su infezioni respiratorie, virus tropicali, poliomavirus, vaccinazioni nei pazienti immunocompromessi e le implicazioni della pandemia da COVID-19 nella pratica trapiantologica.

Ogni sessione sarà arricchita da discussioni guidate da esperti internazionali, favorendo il confronto multidisciplinare e lo scambio di esperienze tra i partecipanti.

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