Calcio, dalla Prima alla Terza: via al campionato

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Riparte il campionato delle squadre dell’alto Varesotto nei gironi di Prima, Seconda a Terza Categoria. Dopo le amichevoli estive e le prime due giornate di Coppa Lombardia, torna la competizione che terrà impegnati i team locali fino alla prossima primavera. Ecco il programma della giornata 1, al via nel pomeriggio di domenica 14 settembre.

Nel girone A di Prima Categoria si parte con un big match: France Sport – Valceresio. I maccagnesi, dopo la salvezza raggiunta lo scorso maggio ai playout, sono ancora a secco di vittorie in gare ufficiali. Nelle prime due uscite di Coppa Lombardia, infatti, i maccagnesi hanno collezionato un pareggio contro il Brebbia e una sconfitta casalinga contro il Laveno. Per la Valceresio, invece, due vittorie sul tabellino di coppa: il 2-0 contro il Cantello e la goleada (5-2) di giovedì sera contro il San Michele.

Sempre per quanto riguarda la Prima Categoria c’è attesa per l’esordio delle neopromosse: il Brebbia – primo nel girone 3 di Coppa Lombardia con una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate – è ospite dell’Ardita Cittadella, squadra comasca. Il Laveno (una vittoria e una sconfitta in coppa) riceve il San Michele, mentre l’Olimpia Tresiana, retrocessa dalla Promozione, ospita il Cantello Belfortese dopo un avvio a due facce in Coppa Lombardia: una vittoria sul campo del Laveno, una sconfitta in casa contro il Brebbia.

Nel girone X di Seconda Categoria i riflettori sono puntati sul derby tra Cittiglio e Caravate. La Cuassese riceve il Gazzada, il Tre Valli ospita la Valcuviana: le due squadre si sono già affrontate lo scorso 7 settembre nella prima giornata di Coppa Lombardia, chiusa con un pareggio (1-1). Per l’Aurora Induno c’è la trasferta sul campo del Buguggiate. Nel girone Z di Seconda Categoria l’Angerese parte dalla trasferta di Olgiate.

Nel girone A di Terza Categoria la Casport ospita un Ceresium Bisustum chiamato al riscatto dopo la retrocessione nell’ultimo campionato. Il team di Castelveccana riparte dopo un campionato ricco di vittorie, ma con il sogno playoff infranto nelle battute conclusive della stagione regolare. Destino identico a quello del Ponte Tresa, che per la prima giornata di campionato se la vedrà, in trasferta, con l’Azzurra Mozzate. Trasferta anche per la Virtus Bisuschio, ospite della Ternatese.

Prima Categoria, girone A. Programma giornata 1

Seconda Categoria, girone X. Programma giornata 1

Seconda Categoria, girone Z. Programma giornata 1

Terza Categoria, girone A. Programma giornata 1