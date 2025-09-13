Trenord potenzia la Milano-Varese-Porto Ceresio: nuovi collegamenti serali e trasfrontalieri

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Novità importanti per i viaggiatori lombardi: dal 15 settembre Trenord potenzia il servizio serale sulla linea Milano-Varese-Porto Ceresio. L’ampliamento dell’orario permetterà a pendolari e turisti di beneficiare di collegamenti aggiuntivi tra i due capolinea, con vantaggi diretti per l’intero territorio varesino.

Il nuovo orario prevede l’introduzione della corsa 2580 Milano Porta Garibaldi 21.32 – Varese 22.24, attiva tutti i giorni. Si tratta di un collegamento serale pensato per favorire chi rientra in provincia dopo una giornata di lavoro o di studio a Milano.

A essere potenziata sarà anche la tratta inversa: la corsa 2581 Porto Ceresio 21.16 – Varese 21.36 non si fermerà più a Varese ma proseguirà fino a Milano Porta Garibaldi, con arrivo previsto alle 22.28. Il collegamento assumerà la nuova numerazione 2583, offrendo così un’opzione aggiuntiva a chi viaggia dalla sponda del Ceresio verso il capoluogo lombardo.

Il potenziamento della linea Milano-Varese-Porto Ceresio si inserisce in un più ampio piano di Trenord, che prevede complessivamente oltre 2350 corse nei giorni feriali in tutta la Lombardia. L’obiettivo è garantire maggiore capillarità e flessibilità nei collegamenti serali e transfrontalieri.

Parallelamente, l’azienda ferroviaria introduce anche altri miglioramenti: nuove corse mattutine sulla linea transfrontaliera Milano–Locarno, il prolungamento di alcuni collegamenti verso la Svizzera, l’aggiunta di fermate strategiche per agevolare i collegamenti con l’Aeroporto di Linate e l’aumento del servizio nei festivi sulla Brescia–Cremona.

Con questi interventi, Porto Ceresio e le località servite dalla linea rafforzano il proprio ruolo di collegamento ferroviario strategico, favorendo sia gli spostamenti quotidiani sia il turismo sul lago e nelle valli circostanti. Gli orari aggiornati e tutti i dettagli sui potenziamenti sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App ufficiale Trenord.