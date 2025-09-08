In tanti a Cittiglio per una domenica con Beppe Saronni

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Anche quest’anno i tifosi di Giuseppe Saronni hanno dimostrato il loro affetto verso il campione. A Cittiglio, paese natale di Alfredo Binda, sono giunti da diverse regioni italiane: Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, oltre che dalla Lombardia, per incontrare il campione del mondo di Goodwood.

L’evento voluto dal campione denominato Un giorno con Beppe Saronni ha dato la possibilità agli intervenuti al FeStiAmo Park di ricevere le maglie celebrative il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.

La manifestazione allestita da Ciclovarese, Società Ciclistica Orinese e Gruppo Sportivo Contini di Monvalle, con il patrocinio del Comune di Cittiglio, ha visto dialogare il campione con tutti i presenti sui temi del ciclismo, sia professionistico che giovanile, e non sono mancati, da parte di Saronni, aneddoti sulle gare con l’iridato, ben spalleggiato nell’occasione dagli altri ex professionisti Silvano Contini e Luigi Botteon.

Finale di mattinata con la premiazione dei gruppi più rappresentati tra gli appassionati giunti in bicicletta a Cittiglio: il team Funtos Bike e il Gruppo Sportivo Contini di Monvalle.