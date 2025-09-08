Corso dell’associazione luinese “Fazzoletti Bianchi” su maltrattamenti e abusi sui minori

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La protezione dei minori dalle situazioni di abuso e maltrattamento passa dalla capacità degli adulti di riconoscere precocemente i segnali di disagio. Per questo l’associazione luinese Fazzoletti Bianchi ha organizzato un corso formativo gratuito che si terrà lunedì 8 settembre presso il Salone Estense di Varese. L’iniziativa è rivolta principalmente a educatori scolastici, allenatori sportivi e professionisti del settore, ma sarà aperta anche a tutta la cittadinanza.

Il programma della giornata prevede la registrazione dei partecipanti alle ore 9.30 con welcome coffee, una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 e la conclusione dei lavori alle ore 16.30. L’obiettivo dell’incontro è fornire strumenti pratici per prevenire l’abuso, riconoscere i segnali di allarme e procedere a segnalazioni corrette alle autorità competenti, favorendo così una rete di protezione attiva intorno ai bambini e ai ragazzi.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Comune di Varese, dell’Associazione Fazzoletti Bianchi, del CONI Lombardia e di HELP, interverranno numerosi esperti del settore. La dottoressa Raffaella Damonte, medico chirurgo pediatra, affronterà il tema dell’epidemiologia e dei sintomi di abuso e maltrattamento. Il dottor Matteo Fabris, psicologo dello sviluppo e ricercatore presso l’Università di Torino, parlerà dell’importanza della scuola come base sicura e dell’ascolto dei bambini.

La dottoressa Grazia Marchini, pedagogista e direttrice delle attività didattiche professionalizzanti presso l’Università dell’Insubria, approfondirà il ruolo dello sport come spazio educativo di protezione. Giovanni Baggio, presidente di AIART, si concentrerà invece sulla violenza in rete e sui rischi legati all’uso dei media. L’avvocato Maria Grazia Lani del Foro di Varese chiarirà le procedure corrette di segnalazione e gestione di sospetti casi di abuso.

Il percorso proseguirà con l’intervento della dottoressa Sabrina Ditaranto, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che illustrerà l’iter processuale a partire dalla segnalazione. A chiudere sarà la dottoressa Margherita Castagnetti, assistente sociale del Comune di Varese, che analizzerà il ruolo del servizio sociale tra prevenzione e protezione.

Gli organizzatori sottolineano come l’evento rappresenti un momento di crescita collettiva, invitando chiunque sia interessato a partecipare. «L’8 settembre non dovrà essere solo un momento di apprendimento, ma l’inizio di un percorso che ci trovi tutti protagonisti – affermano da Fazzoletti Bianchi –. Più conoscenza significa più libertà per i nostri bambini: ciò che non conosciamo ci spaventa, ma ciò che conosciamo lo affrontiamo con consapevolezza e ottimismo».

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo fazzoletti1121bianchi@gmail.com.