“Ben-Essere in Natura”, musica e danza nella riserva di Ganna

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Il mese di settembre segna l’avvio di un ricco calendario di appuntamenti all’interno del territorio del Parco Campo dei Fiori, a partire dal Festival Ben-Essere in Natura, che accompagnerà cittadini e visitatori fino a ottobre 2025.

Un’occasione unica per vivere esperienze musicali, yogiche, di danza e di connessione con la natura, esplorando il territorio e favorendo momenti di inclusione attraverso attvità gratuite e aperte a tutti.

Il progetto, realizzato con le guide dell’associazione Il Soﬃone APS, propone esperienze ispirate alla biofilia, all’ecologia profonda e alla consapevolezza di sé, grazie al contributo di Regione Lombardia e la collaborazione con Area Parchi. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito insubriparksturismo.eu/esperienze.

Il primo di questi appuntamenti – RIMANI – Sentieri sonori | Performance esperienziale di Musica e Danza – si terrà nella Riserva di Ganna sabato 6 dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 7 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e sarà un’esperienza immersiva tra suoni, movimento e natura con soundwalk guidata, cuﬃe Bluetooth e pratiche di ascolto attivo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Francesca Coizet alla mail francesca.coizet@gmail.com o al numero 347 8904678.

In contemporanea proseguono anche le le iniziative nel PLIS (Parco Locale d’Interesse Sovracomunale) Valle della Bevera, in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori e i comuni del Parco, per promuovere la fruizione e la valorizzazione di questo vero e proprio scrigno di biodiversità.

Domenica 7 è in programma Dalle radici all’acqua: paesaggi che parlano, una duplice escursione naturalistica guidata dalla geologa Donatella Reggiori, guida AIGAE e del Parco Campo dei Fiori, per scoprire la ricchezza ambientale e geologica della Valle della Bevera.

Durante la mattinata sarà possibile approfondire la geologia del territorio e l’utilizzo delle cave da parte dell’uomo, nel pomeriggio invece sarà possibile raggiungere un punto di captazione del Torrente Bevera, il Cavo Diotti e una piccola ma aﬀascinante area umida.

Il ritrovo sarà alle 9.00 nel parcheggio di via Antonietta Castagna a Viggiù, da cui partirà l’escursione di circa 3 km con visita alla Cava Giudici e al Museo dei Picasass. Nel pomeriggio ritrovo alle 14.00 nello stesso punto di incontro per la seconda escursione, questa. volta di circa 7 km, tra Baraggia e Mulini della Bevera, con visita al Torrente Bevera e a un’area umida.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la dottoressa Reggiori alla mail donatellareggiori@gmail.com o al numero 366 9727605. (foto di Candido Quatrale)