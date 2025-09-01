Besozzo | 1 Settembre 2025

Besozzo, Giancarlo Giorgetti alla festa della Lega

Il ministro dell'Economia tra gli ospiti dell'evento che si terrà sabato 6 settembre in via Roma. Presenti anche Romeo, Fontana, Candiani, Tovaglieri ed Emanuele Monti

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Sabato 6 settembre, in via Roma 38 a Besozzo, si terrà la tradizionale Festa della Lega Medio Verbano, un appuntamento storico che anche quest’anno si annuncia di grande rilevanza grazie alla partecipazione di figure di alto profilo della politica nazionale, regionale ed europea.

La sezione Lega Medio Verbano conferma, come negli anni passati, un parterre di ospiti di primissimo piano. Tra i nomi spicca quello del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

All’evento, che si svolgerà dalle ore 17 alle 24, sono attesi altri importanti rappresentanti delle
istituzioni, tra cui il Capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, il deputato Stefano Candiani e il Presidente della Commissione Sostenibilità
Sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia, consigliere regionale Emanuele Monti.

«La festa rappresenta un’occasione di confronto e dialogo con i rappresentanti delle istituzioni – sottolineano gli organizzatori – in un contesto che unisce partecipazione civica e spirito di comunità. Durante la serata, i partecipanti potranno inoltre godere di intrattenimento musicale dal vivo e di un ricco menù. L’appuntamento si conferma così come un momento di grande rilievo per la comunità locale, capace di unire tradizione e attualità politica».

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