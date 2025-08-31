A Luino una domenica per gli appassionati di moto

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Oggi Luino accoglie gli appassionati delle due ruote con un appuntamento ormai tradizionale: il Motoincontro organizzato dal Moto Club “Nino Manzoni”.

L’evento, che si terrà presso il parcheggio di via Vittorio Veneto, rappresenta un momento di festa e di aggregazione per motociclisti e curiosi, ed è l’occasione per ammirare da vicino moto storiche e moderne.

La manifestazione sarà aperta a tutti i tipi di moto. Dalle 8.30 alle 10.30 i partecipanti potranno registrarsi e condividere la propria passione con amici, conoscenti e altri motociclisti.

Alle ore 11.00 partirà il giro turistico che condurrà i motociclisti tra le vie della città.