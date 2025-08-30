Alto Varesotto | 30 Agosto 2025

“L’Arte dei Suoni”, doppio appuntamento ad Azzio e Laveno

Oggi e domani i quindici giovani partecipanti all’Accademia d’organo si esibiranno in due concerti. Domenica mattina in programma anche un trekking

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L’Arte dei Suoni, terza edizione dell’accademia d’organo per giovani musicisti internazionali, sta per giungere alla conclusione.

Quest’anno sono quindici i partecipanti che hanno raggiunto la Valcuvia da diverse parti del mondo. Giovani interpreti, accomunati dalla passione per uno degli strumenti più complessi e affascinanti della tradizione musicale europea, hanno trovato in questo contesto un terreno fertile per lo scambio culturale e la ricerca artistica. Il confronto con docenti e colleghi, insieme alla possibilità di suonare strumenti storici, rappresenta un’occasione preziosa per affinare le proprie competenze e maturare nuove esperienze.

Due gli appuntamenti in programma in questo fine settimana, con i giovani musicisti che si esibiranno oggi, sabato 30 agosto, alle ore 17.00, nella chiesa del convento di Azzio e domani, domenica 31, alle ore 16.00, nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Laveno Mombello.

La giornata di domenica 31 agosto, inoltre, sarà arricchita da un’iniziativa che coniuga natura e cultura: alle ore 8.30 è infatti previsto un trekking tra la Torbiera e la Chiesa dell’Invenzione, con ritrovo in piazza del Carroccio a Mombello, nei pressi della chiesa di Santo Stefano. Un’occasione per immergersi nei paesaggi del territorio prima di lasciarsi coinvolgere dalle emozioni dei concerti finali, in un percorso che unisce il patrimonio naturale a quello artistico e musicale.

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