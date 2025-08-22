Varesotto | 22 Agosto 2025

Meteo, torna l’anticiclone: giornate di bel tempo e temperature nella media nel Varesotto

Qualche passaggio nuvoloso, ma tempo perlopiù soleggiato e asciutto. Clima più fresco con massime tra i 25°C e i 27°C. Le previsioni del Centro Geofisico

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(da www.varesenoi.it) Il vortice depressionario che ha portato temporali ieri e mercoledì con calo delle temperature, oggi si allontana verso Est. L’anticiclone dall’Atlantico si espande nuovamente sull’Europa occidentale e spinge correnti in quota da settentrione verso le Alpi con ritorno del bel tempo e temperature nelle medie stagionali almeno fino a lunedì.

Oggi, venerdì 22 agosto, il Centro Geofisico Prealpino prevede tempo soleggiato con qualche nuvola in allontanamento al mattino sulla Lombardia orientale ed annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio in montagna. Asciutto o debole rischio di un temporale isolato su Alpi e Prealpi in serata. Massime tra 26 e 28 gradi.

Ci attende un sabato abbastanza soleggiato con qualche nuvola di passaggio. Asciutto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione: 25/27°C. Domenica solo in parte soleggiato: il rientro di aria più fresca da Est al suolo porterà nuvole stratificate nella notte e al mattino con qualche pioggia o temporale isolato lungo i rilievi. Nel pomeriggio maggiori schiarite. Clima più fresco: minime 15/18°C, massime 23/25°C.

Lunedì perlopiù soleggiato con passaggi nuvolosi via via più estesi in serata. Asciutto. Martedì nuvolosità irregolare al mattino e più soleggiato nel pomeriggio. Massime 25/27, nella norma stagionale.

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