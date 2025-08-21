Varese | 21 Agosto 2025

Ostetrica a domicilio per neomamme, in Lombardia il progetto pilota

Coinvolta anche la provincia di Varese con le Asst Sette Laghi e Valle Olona. L'assessore Bertolaso: «Investiamo su prevenzione e contrasto all'inverno demografico»

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Regione Lombardia sostiene le neomamme e i bambini. L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, annuncia il progetto pilota ‘Continuità assistenziale ostetrica: la prima visita domiciliare dopo il parto’, che prevede la presenza di un’ostetrica a casa delle donne nei primi giorni dopo la nascita. Un progetto approvato con una recente delibera della Giunta regionale.

“Con questo progetto – sottolinea l’assessore – entriamo nelle case delle famiglie. La visita a domicilio dell’ostetrica è un gesto di attenzione e vicinanza che aiuta la mamma, il bambino e tutta la famiglia a vivere in modo più sereno i primi giorni insieme. È particolarmente importante nelle zone montane e periferiche, ma anche in città, soprattutto per intercettare eventuali situazioni di difficoltà personale e sociale. È un investimento di Regione Lombardia non solo sul benessere, sulla prevenzione e sul futuro della nostra comunità, ma anche e soprattutto si collega ad altre iniziative per sostenere la natalità e rappresenta un tassello della nostra battaglia contro l’inverno demografico“.

L’iniziativa nasce per accompagnare le famiglie in una fase delicata come il rientro a casa con il neonato, garantendo non solo assistenza sanitaria, ma anche supporto emotivo e pratico. L’ostetrica potrà sostenere la neomamma stessa nella gestione della sua salute, nell’accudimento del suo neonato, ad esempio nella gestione dell’allattamento, ma soprattutto intercettare tempestivamente eventuali difficoltà fisiche, psicologiche o sociali attivando gli specialisti competenti e favorire così una genitorialità serena.

La fase pilota durerà 12 mesi, avrà un finanziamento complessivo di 500.000 euro e coinvolgerà diversi territorio lombardi, tra cui la provincia di Varese con l’Asst Sette Laghi e l’Asst Valle Olona.

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