Varese | 21 Agosto 2025

Fino a fine agosto continua la “Festa della Schiranna”

Venerdì 22 e domenica 24 in programma due eventi, uno sulla dottrina sociale della Chiesa e uno sul diritto alla cura e alla casa. Poi ballo liscio, cucine aperte e tanto altro

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Fino a fine agosto la Festa della Schiranna è aperta ogni venerdì, sabato e domenica sera.

Questo fine settimana doppio piatto speciale: linguine al ragù di pesce e pesce spada alla mediterranea.

Per quanto riguarda gli eventi, venerdì 22 agosto alle ore 21.00, il teologo Sergio Massironi presenterà in anteprima nazionale il libro La dottrina sociale della Chiesa – da Leone XIII a Leone XIV, un volume che racconta delle sfide del mondo moderno sotto il profilo sociale. Il volume è disponibile nella libreria della Festa.

Domenica 24, invece, alle 20.45, si terrà l’evento Le frontiere dell’esclusione sociale: diritto alla cura e alla casa in Lombardia: un appuntamento utile per affrontare un tema che interessa profondamente alla nostra comunità, ovvero come garantire diritti fondamentali a chi vive situazioni di fragilità, di marginalità, di esclusione. Interverranno Davide Casati, consigliere regionale PD, Fiorella Gazzetta, presidente di Sanità di Frontiera ETS-ODV Varese, e Noemi Cauzzo, componente della Segreteria Provinciale.

Rimane l’appuntamento del sabato sera col ballo liscio: sabato 23 agosto la serata sarà animata da Oro Puro a partire dalle ore 21.00 (la cucina aprirà alle 19.00).

Sabato 30 agosto alle ore 18.30, il senatore PD Alessandro Alfieri e l’analista politico Michele Bellini discuteranno di difesa europea, prendendo spunto dal libro di Bellini Rendiamoci conto. Senza difesa non c’è più Europa. Alle 21.00 ballo liscio con Katia Bagutti e Mauro Sax (cucina aperta dalle 19.00). Infine, domenica 31 agosto, grande serata di chiusura con la festa latinoamericana dalle 21.00, con tante sorprese e novità.

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