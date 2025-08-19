Lago Maggiore | 19 Agosto 2025

Weekend di Ferragosto sul lago Maggiore: 400 controlli, multe e 13 persone soccorse

In azione sui tre laghi lombardi il personale del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano: in tutto elevate sanzioni per 15mila euro. Attenzione anche sugli stabilimenti balneari

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il neo costituito Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano, dipendente dalla Direzione Marittima della Liguria, traccia un bilancio del weekend ferragostano appena concluso, ove sono stati messi in campo, sui tre bacini lacustri del Garda, del Maggiore e del Como 90 militari, che hanno operato nelle quattro sale operative (Milano, Salò, Lesa e Menaggio) e a bordo di 15 mezzi navali.

Ben 84 le missioni navali eseguite nel fine settimana appena trascorso, in cui sono state soccorse e assistite 51 persone, con 971 controlli in materia di polizia di sicurezza della navigazione, diporto e ambiente, dai quali sono scaturite 95 sanzioni amministrative per un totale di 15mila euro.

Nello specifico, sul bacino del Verbano i mezzi e il personale assegnato al Secondo Nucleo Guardia Costiera del Lago Maggiore, al comando del 1°Luogotenente Np. Valenti, hanno eseguito 399 controlli dai quali sono scaturite ben 46 sanzioni amministrative e soccorso e assistito 13 persone.

Particolare attenzione è stata posta, con specifici controlli eseguiti con pattuglie terrestri, alle concessioni di stabilimenti balneari presenti nei comuni rivieraschi del Maggiore, con lo scopo di verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza.

L’attività operativa ferragostana svolta dalla Guardia Costiera sui Laghi di Garda, Como e Maggiore, rientra nell’operazione Nazionale Mare e Laghi Sicuri 2025 disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che ha avuto il suo start operativo a lo scorso mese di giugno e si concluderà nel prossimo mese di settembre.

In ultimo, il Reparto Operativo Laghi tiene a ringraziare il personale delle altre forze concorrenti al SAR (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Provinciale, le Polizie Locali, la Guardia Costiera Ausiliaria, la CRI, la Protezione Civile e le varie associazioni di volontariato presenti sulle tre sponde lacustri e le varie sale operative comprese quelle dei NUE e del 118), con le quali giornalmente opera in costante sinergia, grazie ai Protocolli sottoscritti con le Prefetture competenti, per intervenire il prima possibile a portare assistenza e soccorso sui tre bacini lacustri più grandi d’Italia.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

VCO | 5 Giugno 2026

Maxi-controlli al confine con la Svizzera, sequestrati beni di lusso, droga e contanti

L’operazione ha coinvolto funzionari ADM di Piemonte e Valle d’Aosta e la Guardia di Finanza. Controlli a tappeto anche nel VCO, con diversi sequestri per contrabbando e contraffazione

Malpensa | 9 Maggio 2026

Malpensa, sequestrate oltre 6mila confezioni di farmaci illegali

Controlli di Guardia di Finanza e Dogane nello scalo varesino: bloccati medicinali senza autorizzazioni sanitarie destinati anche a cure neurologiche e dimagranti

Germignaga | 29 Aprile 2026

Rifiuti abbandonati a Germignaga, scattano controlli serrati e sanzioni per i trasgressori

Attività rafforzata della Polizia Locale con uso di telecamere e controlli sui sacchi per individuare trasgressori e garantire il rispetto delle regole sul territorio comunale

Varese | 16 Aprile 2026

Polizia ferroviaria, nel Varesotto in un anno 125mila persone controllate e quasi 100 denunciate

I numeri dell'attività della Polfer di Varese e Gallarate nel 2025 evidenziano un aumento dei controlli sui treni e nelle aree della stazione: dieci gli arresti

Canton Ticino | 9 Aprile 2026

Controlli al valico tra Italia e Svizzera, 190 multe per mancanza della “vignetta” autostradale

Weekend pasquale di controlli al valico di Chiasso, dove gli operatori dell’UDSC hanno controllato oltre 1600 veicoli. Per i conducenti senza contrassegno anche una multa da 200 franchi

Italia | 1 Aprile 2026

Esodo di Pasqua con traffico intenso, oltre 60 milioni di veicoli sulle strade

Anas prevede un forte aumento della circolazione fino al 7 aprile: riduzione del transito dei mezzi pesanti in più fasce orarie e maggiore monitoraggio per garantire sicurezza

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com