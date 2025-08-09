Luino, nuovo appuntamento con il mercato contadino sul lago

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Domenica 10 agosto, dalle 8.00 alle 14.00, piazza Libertà a Luino tornerà a ospitare il mercato contadino, appuntamento mensile nato negli scorsi mesi che mette al centro i prodotti freschi, di stagione e a chilometro zero.

Il mercato, che si tiene una domenica al mese a partire dallo scorso aprile, rappresenta così un’occasione preziosa non solo per fare una spesa consapevole e sostenibile, ma anche per conoscere da vicino le realtà agricole locali e sostenere l’economia locale.

Il successo dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale è stato confermato dal crescente interesse da parte degli espositori e dall’apprezzamento del pubblico, che ha dimostrato di accogliere con entusiasmo questa opportunità di “approfittare” della filiera corta.

A fronte di questa partecipazione in crescita, il Consiglio comunale di Luino ha recentemente approvato una modifica al regolamento del mercatino, prevedendo l’ampliamento degli spazi disponibili per i banchi, in modo da poter accogliere un numero maggiore di produttori. Il prossimo appuntamento con il mercato contadino sarà domenica 14 settembre.