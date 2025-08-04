Nasce “MinD – Mettiamoci in Dialogo”: un nuovo modo di incontrare i giovani del Distretto di Cittiglio

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Con “MinD – Mettiamoci in Dialogo” prende vita un progetto innovativo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni del Distretto di Cittiglio: l’iniziativa è promossa dalla Comunità Montana Valli del Verbano e si fonda su un partenariato solido che coinvolge Cooperativa Sociale Eureka!, Focus Laveno ODV e Gattabuia APS.

L’obiettivo è chiaro: coinvolgere tutti i centri del Distretto di Cittiglio, nessuno escluso – dai Comuni più piccoli fino ai poli più attrattivi come Gavirate e Laveno Mombello, già ricchi di scuole, sale studio e luoghi d’incontro giovanile – con l’intento di far sentire ogni giovane parte di una rete più ampia, vicina e concreta.

MinD nasce dalla consapevolezza che i tradizionali sportelli Informagiovani non rispondono più alle esigenze attuali dei ragazzi: oggi, infatti, i giovani cercano spazi dinamici, integrati nella loro quotidianità.

Per questo, il progetto è volto a rinnovare e trasformare i servizi in Corner itineranti e touch point diffusi, portando così l’informazione direttamente nei luoghi di vita reale: centri commerciali, sale studio, biblioteche, parrocchie, spazi comunali. Non più sportelli fissi, dunque, ma occasioni di incontro vivo e informale, dove il dialogo con operatori formati e giovani peer diventa lo strumento per orientarsi e scoprire opportunità concrete.

Diverse le iniziative previste durante l’annualità di progetto, che andrà da novembre 2025 a ottobre 2026, a partire dai Corner sopracitati, a cui si aggiungeranno l’Atelier dello sguardo, una serie di laboratori di fotografia e video nelle scuole superiori per esplorare la propria identità e progettualità, il Peer to Peer Lab, che prevede incontri mensili per formare un gruppo di giovani promotori e il Summer Camp, con tre giornate immersive dedicate alla coprogettazione di attività. A concludere il percorso, sarà un evento finale co-progettato che verrà realizzato in sinergia con il Summer End Festival di Laveno, con i giovani protagonisti dietro l’obiettivo per raccontare l’evento in modo creativo.

Il progetto “MinD” è stato presentato per la partecipazione al bando regionale “La Lombardia è dei Giovani 2025”, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI. Tuttavia, fanno sapere da Comunità Montana, anche qualora non ottenesse il finanziamento previsto, verrà comunque avviato almeno nella sua componente fondamentale, quella dei Corner itineranti, mediante risorse che verranno determinate attraverso il coinvolgimento proattivo dei sindaci dell’Ambito Distrettuale di Cittiglio all’interno del Piano di Zona.

«Abbiamo voluto che “MinD” parlasse a tutti i giovani, anche a quelli che vivono nei piccoli paesi, senza dimenticare i centri più grandi e vivaci come Gavirate, Besozzo e Laveno – commenta Matteo Marchesi, presidente dell’Ufficio d’Ambito di Cittiglio e sindaco di Sangiano – Questo progetto nasce per portare informazione e opportunità direttamente nei luoghi in cui i ragazzi vivono e si incontrano, rendendoli protagonisti e non semplici destinatari».

«“MinD” rappresenta un investimento concreto sui giovani, sulle loro energie e sul loro futuro – aggiunge in conclusione Emilio Ballinari, assessore al Sociale della Comunità Montana Valli del Verbano – È un progetto che parla il loro linguaggio, li incontra dove vivono e li mette al centro. Come Comunità Montana crediamo fortemente nel valore di una comunità che cresce insieme ai suoi giovani, ascoltandoli e costruendo con loro percorsi di partecipazione attiva e consapevole».