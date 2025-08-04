Sangiano | 4 Agosto 2025

Festa del ciclismo a Sangiano con 155 Giovanissimi in gara

Una domenica di sport che ha animato il paese con le sette competizioni per i piccoli ciclisti. Vittorie per un atleta della Lavena Coop Ponte Tresa, due della Besanese e una della Orinese

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È stata una vera e propria festa del ciclismo giovanile, la giornata sportiva vissuta a Sangiano ieri, domenica 3 agosto.

Hanno aderito all’invito della Società Ciclistica Orinese 155 piccoli atleti, dai sette ai dodici anni, provenienti da ogni parte della Lombardia e dal Piemonte per contendersi la seconda edizione del Trofeo Comune di Sangiano – Memorial Sandro Gianoli – Gran Premio All4cycling.

Già nella mattinata il paese dell’alto Varesotto è stato invaso pacificamente dai partecipanti che hanno avuto modo di testare il circuito di gara. A metà pomeriggio il via all’evento con la sfilata dei bambini inferiori ai sette anni nella vie paesane, poi le sette competizioni previste nell’evento che ha visto Ciclovarese al fianco degli organizzatori. Conclusione con i rappresentanti del Comune di Sangiano, il presidente dell’Orinese Piermarco Poli e Rita Gianoli a premiare tutti i partecipanti con, oltre ai riconoscimenti, il “diploma di partecipazione” che è risultato particolarmente gradito.

Nella graduatoria per società si è imposta la Società Ciclistica Orinese davanti alla Polisportiva Besanese e all’Unione Ciclistica Costamasnaga, mentre nelle dodici categorie previste i vincitori sono risultati: Aron Spozio (Lavena Coop Ponte Tresa), Angela Masciocchi (Remo Calzolari), Federico Minazzi (Polisportiva Besanese), Gloria Caruso (Costamasnaga), Stefano Mori (Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo), Clarissa Sandrinelli (Orinese), Matteo Interlandi (Equipe Corbettese), Gloria Boldini (Pedale Ossolano), Cristian Longo Borghini (Pedale Ossolano), Manuel Pupillo (Polisportiva Besanese), Aurora Moretti (Osio Sotto) e Giorgia Nardelli (Busto Garolfo). (foto Giordano Azzimonti)

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