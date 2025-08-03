Avviso Unico 2025, da Regione 488mila euro per 30 progetti nel Varesotto

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Sono 30 i progetti finanziati da Regione Lombardia in provincia di Varese grazie all’Avviso Unico 2025, per un investimento complessivo di quasi 488mila euro.

La misura conferma e rafforza l’impegno del Pirellone a fianco di chi promuove la cultura nei territori, tra enti pubblici, associazioni e realtà del terzo settore. Il finanziamento complessivo, a livello regionale, è di oltre 5 milioni di euro, con 310 iniziative in tutte le province.

Tra le realtà del Varesotto finanziate figurano Teatro Blu con Terra e Laghi Festival, l’Associazione Culturale Festival Del Teatro E Della Comicità – Città Di Luino con il Festival dei Laghi Lombardi, Teatro Periferico con Una stagione per tutti e la Comunità Montana del Piambello con Unperfect Forum 2025 – International Youth Edition & Ai (a questo link l’elenco completo).

«Abbiamo premiato la qualità, la varietà e la capacità di dialogare con le comunità – ha dichiarato l’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso – Dietro ogni progetto c’è un presidio culturale che custodisce e rinnova l’identità lombarda: dalla musica al teatro, dalle arti visive al patrimonio immateriale. I numeri restituiscono una fotografia dinamica: ogni provincia ha presentato proposte solide, frutto di esperienze radicate nel territorio. La partecipazione è stata ampia, favorita anche dal tour di presentazione del bando che, nei mesi scorsi, ci ha permesso di incontrare dal vivo operatori e amministratori locali in tutte le dodici province lombarde».

«La misura – ha aggiunto Caruso – ha favorito una diffusione capillare, sostenendo chi sperimenta nuovi linguaggi, valorizza le tradizioni locali o coinvolge giovani, scuole, famiglie e comunità, anche nei contesti più periferici. Regione Lombardia investe in chi ogni giorno allestisce un palco, apre una sala prove, organizza una lettura pubblica o accompagna i cittadini in una visita guidata. Con l’Avviso Unico 2025 affermiamo con chiarezza che la cultura è una presenza concreta, un presidio attivo e una risorsa per tutti».