Besozzo, il “Sacro Cuore” di Bogno «pronto a farsi carico di una nuova gestione»

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(da www.varesenoi.it) Mamme, Papá, Genitori e Famiglie, Amici Voi cari Tutti.

Dopo giorni faticosi ed intensi, oggi si apre finalmente una breccia di Speranza per le famiglie della Scuola Sacro Cuore di Besozzo.

Con la conclusione del precedente accordo gestionale, la Congregazione è ora libera di scegliere un nuovo interlocutore.

E il Comitato “Il Cuore Sacro dei Bimbi”, rappresentante di un numero sempre crescente di famiglie e dell’intero corpo docente, è pronto a farsi garante – anche su impulso, condivisione e sostegno della Regione Lombardia – di una nuova gestione seria, stabile e trasparente. Soprattutto: una gestione che rimetta al centro i nostri Bimbi.

In queste ore, Regione Lombardia, attraverso l’interessamento diretto del consigliere Giuseppe Licata – che qui ringraziamo sentitamente per il suo impegno attivo e la sua inestimabile Empatia – ha confermato al nostro Comitato, durante un incontro istituzionale altamente costruttivo, pragmatico ed orientato alle soluzioni, la volontà di sostenere il percorso di continuità del servizio scolastico e la tutela concreta dei diritti dei Bambini.

Un supporto che si concretizzerà nell’affiancamento alla selezione di un nuovo ente gestore affidabile e nella valutazione di strumenti futuri di sostegno finanziario per il rilancio della struttura educativa.

Un fatto straordinario. Che riempie i nostri Cuori di Speranza.

Il tempo dell’attesa è finito. Ora è il momento delle scelte. Alla Congregazione diciamo con infinito affetto e rinnovata Speranza: il passato è alle spalle. Il futuro dei bambini si può salvare oggi. E dipende anche da Voi. Restate con i vostri Bimbi, cresciuti entro le vostre mura. Proteggeteli – insieme alle loro famiglie – da chi ne ha fatto solo un business.

Abbiamo insegnanti pronti, bambini iscritti, famiglie mobilitate e fedeli, genitori determinati, enti gestori già pronti a sedersi al nostro tavolo con visione, cuore e competenze.

Abbiamo una sola richiesta: dateci il via libera. Affidate loro il luogo in cui i nostri figli sono cresciuti. Ridate loro la Scuola che amano: i loro amici e amiche preziosi, le maestre adorate, i luoghi dove si sono sentiti al sicuro, accolti, protetti.

Noi, i Genitori, lo ribadiamo con forza: “I bambini non sono oggetti da spostare e rivendere.

Sono Anime Belle che abbiamo il dovere di difendere dalla sporcizia del mondo.

Almeno… ancora per un po’”.

Non svegliamoli ora, non così.

Poche ore fa, mentre scrivevo, una Mamma mi ha inviato queste parole che sento dentro: “(oggi) L’uscita dall’asilo è stata una valle di lacrime. Per me in primis, e tate e genitori tutti. È terribile. Ho un peso nel cuore tremendo. Per la prima volta mia figlia ha salutato l’asilo… come se sapesse…”.

Facciamo sì che questa bambina – e con lei tutti i nostri bambini – possano guardarsi indietro e pensare, un giorno, che tutto questo sia stato solo un brutto sogno. Durato qualche giorno. Ma ormai, passato.

Per questo il Comitato resta, esiste, resiste e rilancia. Perché il Cuore dei Bimbi è Sacro. E non si sfratta.